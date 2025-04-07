"Это кровавая бойня". Тарифы Трампа обвалили азиатские рынки

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона стремительно падают, реагируя на тарифы, объявленные президентом США на прошлой неделе. Дональд Трамп дал понять, что это его не беспокоит, сравнив падение рынков с реакцией на прием "необходимого лекарства".

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Ключевые биржевые индексы региона - от Шанхая до Токио и от Сиднея до Гонконга - обрушились сразу после открытия торгов в понедельник.

К середине дня японский индекс Nikkei 225 упал на 6%, австралийский ASX 200 снизился на 4%, а южнокорейский Kospi -на 4,7%.

Индекс Shanghai Composite снизился более чем на 6%, в то время как гонконгский Hang Seng и тайваньский TAIEX упали примерно на 10%.

Индекс MSCI Asia Pacific, который включает компании с большой и средней капитализацией из 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, показал самое сильное падение с 2008 года (минус 7,1%), а японский Nikkei 225 вошел в зону "медвежьего рынка" - т.е. упал на 20% или более от своего предыдущего максимума, пишет агентство Bloomberg.

"Это кровавая бойня", - прокомментировал Би-би-си происходящее один из биржевых аналитиков.

Так как биржи на материковом Китае, в Гонконге и на Тайване были закрыты в пятницу из-за праздников, инвесторы отреагировали на мировые обвалы только в понедельник, из-за чего падение оказалось особенно резким.

Поскольку именно в Азии производится большая часть товаров, продаваемых по всему миру, азиатские страны и территории напрямую страдают от введенных США тарифов. Они также особенно чувствительны к опасениям, что глобальная торговая война может спровоцировать замедление или даже рецессию в крупнейшей экономике мира.

"Тарифы усиливают опасения по поводу инфляции и рецессии", - заявила Джулия Ли, глава подразделения FTSE Russell - дочерней компании Лондонской фондовой биржи.

Goldman Sachs повысил свою оценку вероятности рецессии в США в течение следующих 12 месяцев на 10 п.п. - до 45%.

Другие инвестиционные компании с Уолл-стрит также пересмотрели свои прогнозы на фоне объявления администрации Трампа о тарифах. JPMorgan теперь оценивает вероятность рецессии в США и мире в 60%. Одновременно экономисты JPMorgan изменили оценки перспектив американской экономики: вместо прежнего прогноза роста на 1,3% они теперь исходят из падения на 0,3%, сообщает Reuters.

Накануне, выступая перед журналистами на борту Air Force One в воскресенье, Трамп дал понять, что падение рынков его не беспокоит.

"Я не хочу, чтобы что-то падало. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить", - цитирует его Reuters.

По словам Трампа, в выходные он разговаривал с лидерами Европы и Азии, которые надеются убедить его снизить тарифы, которые должны вступить в силу на этой неделе.

"Они собираются сесть за стол переговоров. Они хотят поговорить, но разговора не будет, если они не будут ежегодно платить нам много денег", - сказал Трамп.

Серьезное замедление экономики США может нанести удар по азиатскому экспорту, так как американский рынок является одним из ключевых для товаров из региона.

"Азиатский регион принимает на себя основной удар от повышения тарифов США. Хотя остается возможность для переговоров, новая эра высоких тарифов, похоже, пришла всерьез и надолго", - считает Цянь Ван, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону инвестиционной компании Vanguard.

"Это негативно скажется на мировой и азиатской экономике, особенно на небольших открытых экономиках, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - прогнозирует он.

Некоторые страны, такие как Вьетнам и Бангладеш, особенно сильно зависимы от США как от экспортного рынка.

На прошлой неделе Трамп объявил, что его администрация вводит 46%-ный тариф для Вьетнама и 37%-ный для Бангладеш.

Во Вьетнаме свои товары производят несколько крупных американских брендов, включая Nike и Lululemon.

Согласно данным ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш, страна ежегодно поставляет в США одежду на сумму 8,4 млрд долларов.

"Азия, скорее всего, ощутит на себе непропорционально сильный удар от этой нестабильности, так как азиатские страны экспортируют в США больше, чем в другие регионы", - отметил Фрэнк Лавин, бывший заместитель министра торговли США по вопросам международной торговли.

На мировых фондовых рынках ситуация усугубилась еще в пятницу, после того как Китай объявил о введении ответных пошлин в 34% на американскую продукцию.