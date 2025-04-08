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Forbes: состояние Трампа сократилось на 500 млн долларов после введения им новых пошлин

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Кадр из видео: YouTube/ The White House

Состояние президента США Дональда Трампа сократилось на 500 млн долларов со 2 апреля - после введения им новых торговых пошлин, передает NUR.KZ со ссылкой на Forbes.

"На прошлой неделе Дональд Трамп сделал первые выстрелы в глобальной торговой войне, нанеся ущерб самым разным людям - в том числе и себе самому. 2 апреля, когда Трамп объявил о своем плане введения масштабных пошлин, Forbes оценил его состояние в 4,7 миллиарда долларов. Менее чем через неделю оно снизилось до 4,2 миллиарда", - пишут авторы статьи.

По данным издания, самая большая доля финансовых потерь Трампа пришлась на компанию Trump Media and Technology Group, стоимость которой упала на 8% за последние три торговых дня, достигнув самой низкой цены с октября.

А стоимость портфеля недвижимости президента США за это время сократилась с 660 млн долларов до 570 млн долларов.

Также пострадали и активы Трампа, связанные с товарами для гольфа и курортным сервисом, сообщают авторы статьи.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Новые тарифы Трампа начнут действовать уже с этой недели. Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова ответить, и призвала США перейти от конфронтации к переговорам. А Китай заявил о намерении ввести контрмеры.

Также мы писали, что миллиардер Билл Экман предложил Дональду Трампу объявить тайм-аут на введение пошлин сроком на 90 дней, чтобы не навредить репутации страны.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона стремительно падают, реагируя на тарифы, объявленные президентом США.

Между тем, "торговая война" набирает обороты: ответные тарифы в отношении США вводит Китай и Евросоюз, миллиардер из США предложил Трампу отсрочить ввод пошлин на 90 дней, а глава Минфина США обратился к странам, против которых введены пошлины, с просьбой "не нагнетать обстановку".

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234165-forbes-sostoyanie-trampa-sokratilos-na-500-mln-dollarov-posle-vvedeniya-im-novyh-poshlin/