"Не нагнетайте обстановку": глава Минфина США обратился к странам, против которых введены пошлины

К США обратились почти 70 стран с просьбой о переговорах о пошлинах, заявил Бессент. Он предположил, что они будут идти до июня включительно, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

"Как я уже говорил на многих передачах 2 апреля, я предложил иностранным чиновникам сохранять спокойствие, не нагнетать обстановку и прийти к нам со своими предложениями о том, как вы собираетесь отменить тарифы, как вы собираетесь отменить нетарифные барьеры, как вы собираетесь прекратить валютные манипуляции, как вы собираетесь прекратить субсидированное финансирование, и в какой-то момент президент Трамп будет готов к переговорам", — пояснил он.

По словам Бессента, апрель, май и июнь будут напряженными для администрации Трампа, поскольку чиновников ждет много работы.

"Мы находимся на максимальном уровне тарифов, и я надеюсь, что в результате хороших переговоров мы добьемся лишь снижения этого уровня. Но это будет зависеть от других стран.

И вы знаете, президент Трамп собирается лично участвовать в этих переговорах, и он, как и многие из нас, считает, что условия игры были нечестными, поэтому переговоры будут жесткими", — добавил Бессент.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Новые тарифы Трампа начнут действовать уже с этой недели.

Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова ответить, и призвала США перейти от конфронтации к переговорам. А Китай заявил о намерении ввести контрмеры.

Русская служба Би-би-си сообщала, что фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона стремительно падают, реагируя на тарифы, объявленные Трампом.

Между тем уже известно, что ответные тарифы на товары из США ввел Евросоюз, первые пошлины начнут действовать 15 апреля.

Об ответных пошлинах также объявил Китай. Трамп в ответ на это поставил КНР ультиматум.