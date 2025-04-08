США и Иран готовятся к переговорам после угроз Трампа о "невиданной бомбардировке"

Американский президент Дональд Трамп в понедельник сделал неожиданное заявление о том, что США и Иран готовы начать прямые переговоры по ядерной программе Тегерана, однако министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что делегации проведут в Омане непрямые переговоры. Добиваясь переговоров, Трамп ранее угрожал "бомбардировкой, какой они никогда до этого не видели".

"У нас идут прямые переговоры с Ираном, и они начались. Они пройдут в субботу. У нас очень большая встреча, и мы посмотрим, что может произойти", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в понедельник во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"И я думаю, все согласны с тем, что заключение сделки было бы предпочтительнее", - добавил президент США. Он добавил, что переговоры с Ираном пройдут на очень высоком уровне, не вдаваясь в подробности.

Трамп отказался сообщить, где пройдут переговоры, но не исключил возможности достижения соглашения, пишет Reuters.

Иран в последние недели выступал против требований Трампа о том, чтобы вести прямые переговоры по своей ядерной программе. Американский президент в конце марта заявил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США нанесут удар по Ирану.

"Если они не заключат соглашения, то будет бомбардировка. Это будет такая бомбардировка, какой они никогда до этого не видели", - говорил Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Иран не подтвердил слова президента США о согласии Тегерана на переговоры без посредников. Министр иностранных дел Аббас Аракчи опубликовал в соцсети X пост о том, что "непрямые переговоры на высоком уровне" пройдут в Омане.

"Это не только возможность, но и испытание. Мяч на стороне Америки", - заявил иранский министр.

О предстоящей встрече в Омане ранее сообщила журналистка New York Times Фарназ Фассихи.

Во вторник государственные СМИ Ирана сообщили, что переговоры будут вести Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди.

США и Иран вели непрямые переговоры при президенте Джо Байдене, но они не привели практически к никакому прогрессу, комментирует Reuters. А последние известные прямые переговоры между двумя правительствами состоялись и вовсе при президенте США Бараке Обаме. Обама добился заключения международного ядерного соглашения 2015 года, от которого Трамп позже отказался.

Угрозы Трампа о возможных военных действиях против Ирана накалили и без того напряженную ситуацию в регионе после войн Израиля против ХАМАС и ливанской "Хезболлы", коалиционных ракетных ударов по Йемену и смены руководства в Сирии.

Трамп, который усилил военное присутствие США в регионе, заявлял, что предпочел бы вооруженной конфронтации сделку по ядерной программе Ирана. 7 марта он сообщил, что направил верховному лидеру аятолле Али Хаменеи послание с предложением о переговорах.

30 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран отклонил предложение о прямых переговорах с Соединенными Штатами. Это была первая официальная реакция на обращение Трампа.

"Хотя возможность прямых переговоров между двумя сторонами была отвергнута, было подчеркнуто, что путь для непрямых переговоров остается открытым", - заявил тогда иранский президент.

На встрече с Нетаньяху, объявляя об ожидающихся в субботу переговорах с Ираном, Трамп снова выступил с угрозами в адрес Тегерана. "У Ирана не может быть ядерного оружия, и если переговоры не увенчаются успехом, я на самом деле думаю, что это будет очень плохой день для Ирана", - сказал Трамп в Овальном кабинете в понедельник.

За несколько часов до заявления Трампа представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран ждет от Вашингтона ответа на свое предложение о непрямых переговорах. По его выражению, Иран сделал щедрое, ответственное и почетное предложение.

После выступления Трампа высокопоставленный иранский чиновник сказал Reuters на условиях анонимности: "Переговоры не будут прямыми... Они пройдут при посредничестве Омана".

Оман, который поддерживает хорошие отношения как с США, так и с Ираном, давно является каналом для сообщений между Тегераном и Вашингтоном.

Иранская газета Nournews, связанная с властями, описала заявление Трампа о запланированной прямой встрече как часть "психологической операции, направленной на влияние на внутреннее и международное общественное мнение".

Если дипломатия сможет помешать Тегерану когда-либо получить ядерное оружие "в полной мере, как это было сделано в Ливии, я думаю, это было бы хорошо", сказал Нетаньяху в Вашингтоне.

Во время своего первого президентского срока в 2017-2021 годы Трамп вывел США из соглашения 2015 года между Ираном и мировыми державами, призванного ограничить ядерную программу Ирана в обмен на смягчение санкций. Трамп также восстановил всеобъемлющие санкции США. После этого Иран намного превзошел ограничения, которые были в соглашении по обогащению урана.

Западные страны обвиняют Иран в тайных планах по разработке ядерного оружия путем обогащения урана до высокого уровня. Тегеран заявляет, что его ядерная программа полностью предназначена для мирной энергетики.