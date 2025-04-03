Венгрия объявила о выходе из юрисдикции МУС

Венгрия приняла решение о прекращении членства в Международном уголовном суде - правительство намерено запустить процесс выхода уже в четверг, 3 апреля, передает NUR.KZ.

О том, что Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС), сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуйяш.

"Венгрия выходит из Международного уголовного суда. В четверг правительство начнет производство об увольнении в соответствии с конституционными и нормами международного права", - отмечается в посте чиновника в Facebook.

Как отмечает РБК, данный шаг Будапешт предпринимает на фоне визита в Венгрию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС.

Ордер на арест Нетаньяху и Галанта

Напомним, 21 ноября 2024 года на сайте Международного уголовного суда появилось заявление о выдаче ордера на арест в отношении сразу двух израильских политиков - премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-главы министерства обороны Йоава Галанта.

Отмечалось, что ордер выдан за предполагаемые военные преступления в Газе в период с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года. Также в заявлении говорилось, что обвинения касаются действий израильских госорганов и вооруженных сил против гражданского населения Палестины, в частности - гражданских лиц в секторе Газа.

В офисе премьер-министра Израиля назвали это решение антисемитским, а сам орган, выдавший ордеры - "предвзятым и дискриминирующим".

Между тем Жозеп Боррель, заместитель председателя Европейской комиссии, подчеркнул, что решение МУС обязательно к исполнению всеми странами, подписавшими Римский статут.

Позже стало известно, что США ввели санкции против прокурора МУС, который выдал ордер на арест Нетаньяху.

Ордер на арест Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

В суде сообщали, что главу РФ обвиняют в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию России. Преступления, по данным суда, были совершены с 24 февраля 2022 года.

В Кремле на это заявили, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса возмутительной и неприемлемой.

При этом, тогда еще президент США Джо Байден заявлял, что решение МУС оправданно. Он отмечал, что Вашингтон также не признает компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда достаточно сильна.

Позже решение Международного уголовного суда прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, оно стало весомым международно-правовым результатом для Украины.

"Это поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", - заявил он.

А в МИДе Китая заявили о неприкосновенности глав государств и призвали к дипломатическому урегулированию военного конфликта в Украине.

24 марта стало известно, что Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС).

Таким образом, власти Армении будут обязаны задержать Владимира Путина и Марию Львову-Белову, в отношении которых Международный уголовный суд выписал ордеры на арест, если они официально прибудут на территорию их страны.

В казахстанском МИДе заявляли, что Казахстан не признает юрисдикции МУС, а потому никаких препятствий для поездок Владимира Путина в нашу страну нет.

Напомним, несколько дней назад Трамп ввел санкции против должностных лиц МУС и членов их семей, которые "поддерживают расследования МУС в отношении граждан США и их союзников".

В Белом доме заявляли, что суд представляет угрозу суверенитету США и конституционным гарантиям и обвинили суд в политизации, заявив, что он нацелился на Израиль, не применяя те же стандарты к Ирану.