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США ввели санкции против прокурора МУС, который выдал ордеры на арест Путина и Нетаньяху

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Прокурор Карим Хан
Прокурор Карим Хан. Фото: Международный уголовный суд

США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который выдал ордеры на арест Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В указе, подписанном Дональдом Трампом в начале февраля, говорится, что "МУС, не имея на то законных оснований, утвердил юрисдикцию и начал предварительное расследование в отношении персонала США и некоторых их союзников, в том числе Израиля, и далее злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта".

При этом, как уточняет "РБК-Украина", в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Ордер касался незаконной депортации детей из Украины в Россию.

Кроме того, в Международном уголовном суде ранее заявляли, что проводят расследование других военных преступлений Путина.

Ордер на арест Нетаньяху и Галанта

21 ноября на сайте Международного уголовного суда появилось заявление о выдаче ордера на арест в отношении сразу двух израильских политиков – премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-главы министерства обороны Йоава Галанта.

Отмечалось, что ордер выдан за предполагаемые военные преступления в Газе в период с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года. Также в заявлении говорилось, что обвинения касаются действий израильских госорганов и вооруженных сил против гражданского населения Палестины, в частности – гражданских лиц в секторе Газа.

В офисе премьер-министра Израиля назвали это решение антисемитским, а сам орган, выдавший ордеры – "предвзятым и дискриминирующим".

Между тем Жозеп Боррель, заместитель председателя Европейской комиссии, подчеркнул, что решение МУС обязательно к исполнению всеми странами, подписавшими Римский статут.

Ордер на арест Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

В суде сообщали, что главу РФ обвиняют в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию России. Преступления, по данным суда, были совершены с 24 февраля 2022 года.

В Кремле на это заявили, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса возмутительной и неприемлемой.

При этом, тогда еще президент США Джо Байден заявлял, что решение МУС оправданно. Он отмечал, что Вашингтон также не признает компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда достаточно сильна.

Позже решение Международного уголовного суда прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, оно стало весомым международно-правовым результатом для Украины.

"Это поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", – заявил он.

А в МИДе Китая заявили о неприкосновенности глав государств и призвали к дипломатическому урегулированию военного конфликта в Украине.

24 марта стало известно, что Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС).

Таким образом, власти Армении будут обязаны задержать Владимира Путина и Марию Львову-Белову, в отношении которых Международный уголовный суд выписал ордеры на арест, если они официально прибудут на территорию их страны.

В казахстанском МИДе заявляли, что Казахстан не признает юрисдикции МУС, а потому никаких препятствий для поездок Владимира Путина в нашу страну нет.

Напомним, несколько дней назад Трамп ввел санкции против должностных лиц МУС и членов их семей, которые "поддерживают расследования МУС в отношении граждан США и их союзников".

В Белом доме заявляли, что суд представляет угрозу суверенитету США и конституционным гарантиям и обвинили суд в политизации, заявив, что он нацелился на Израиль, не применяя те же стандарты к Ирану.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220698-ssha-vveli-sankcii-protiv-prokurora-mus-kotoryy-vydal-ordery-na-arest-putina-i-netanyahu/