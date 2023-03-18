"Я думаю, это оправданно": Байден о решении МУС об ордере на арест Путина

Джо Байден. Фото: Jim Watson-Pool / Getty Images

Президент США Джо Байден прокомментировал решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина.

"Я думаю, это оправданно", - заявил Байден, которого цитирует журналистский пул Белого дома.

Как отмечает РИА Новости, президент США при этом добавил, что Вашингтон не признает компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда достаточно сильна.

Также, по информации издания, Джо Байден обвинил РФ в совершении военных преступлений на территории Украины.

Посольство РФ в США отреагировало на заявление американского лидера касательно решения МУС.

"Позволяя себе неприемлемые высказывания в адрес российского лидера, американские власти намеренно умалчивают о собственных "зверствах" в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме. Более того, пытаясь оградить своих граждан от международного преследования, Соединенные Штаты даже принимают одиозные меры. Например, вводят в отношении руководства суда беспрецедентные экономические санкции, включая экс-прокурора Фату Бенсуду, инициировавшую расследование злодеяний США в Афганистане. О какой же независимости и беспристрастности может идти речь? Такая позиция напоминает вялотекущую шизофрению", - говорится в заявлении дипмиссии.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Согласно сообщению суда, главу Российской Федерации обвиняют в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации. Преступления, по данным суда, были совершены с 24 февраля 2022 года.

Пресс-секретарь главы РФ напомнил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

Отметим, на официальном сайте МУС говорится, что Международный уголовный суд расследует и, в случае необходимости, судит лиц, обвиняемых в самых тяжких преступлениях, вызывающих обеспокоенность международного сообщества: геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечности и преступлении агрессии.

Суд участвует в глобальной борьбе за прекращение безнаказанности, и посредством международного уголовного правосудия стремится привлечь виновных к ответственности за совершенные ими преступления и помочь предотвратить повторение этих преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013397-ya-dumayu-eto-opravdanno-bayden-o-reshenii-mus-ob-ordere-na-arest-putina/