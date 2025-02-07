Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда ООН

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против МУС за то, что суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

По данным телеканала, США вводят финансовые санкции и визовые ограничения в отношении должностных лиц МУС и членов их семей, которые "поддерживают расследования МУС в отношении граждан США и их союзников".

В Белом доме заявили, что суд представляет угрозу суверенитету США и конституционным гарантиям. Кроме того, в статье отмечается, что США и Израиль не подлежат юрисдикции МУС, поскольку ни одна из стран не является стороной Римского статута или членом суда.

Белый дом обвинил суд в политизации, заявив, что он нацелился на Израиль, не применяя те же стандарты к Ирану.

Санкции были введены на фоне визита Нетаньяху в США. Во время визита Трамп подписал указ о возобновлении кампании "максимального давления" на Иран и назвал Нетаньяху "правильным лидером" для Израиля.

"Он проделал большую работу, и мы уже давно дружим. Мы тоже проделываем большую работу, и я думаю, что у нас есть комбинация, которая на самом деле непобедима", – заявил Трамп на брифинге.

Нетаньяху в ответ поблагодарил Трампа за поддержку Израиля и еврейского народа.

"Я уже говорил это раньше, и я скажу это снова: Вы — самый большой друг, который когда-либо был у Израиля в Белом доме. И именно поэтому народ Израиля испытывает к вам такое огромное уважение", – заявил Нетаньяху.

Как сообщается на сайте ООН, Международный уголовный суд является первым постоянным международным судом, созданным на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за многочисленные тяжкие преступления, совершенные в XXI веке.

Его юрисдикция сформулирована в Римском статуте (статут – устав, регламент).

"Созданные в 1990-х годах в конце "холодной войны" трибуналы, такие как Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии и Международный уголовный трибунал по Руанде, стали результатом консенсуса в понимании, что безнаказанность неприемлема. Однако, с учетом того, что созданы они были только для рассмотрения конкретных преступлений, совершенных в конкретное время и в условиях конкретных конфликтов, сложилось мнение, что нужен независимый и постоянный условный суд", – объяснили представители ООН.

Так, в июле 1998 года в Риме 120 государств-членов ООН приняли Римский статут, ставший юридической основой для учреждения постоянного международного уголовного суда.

Римский статут вступил в силу 1 июля 2002 года, после того, как его ратифицировали 60 государств.

Напомним, 21 ноября на сайте Международного уголовного суда появилось заявление о выдаче ордера на арест в отношении сразу двух израильских политиков – премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-главы министерства обороны Йоава Галанта.

Отмечалось, что ордер выдан за предполагаемые военные преступления в Газе в период с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года. Также в заявлении говорилось, что обвинения касаются действий израильских госорганов и вооруженных сил против гражданского населения Палестины, в частности – гражданских лиц в секторе Газа.

В офисе (канцелярии) премьер-министра Израиля назвали это решение антисемитским, а сам орган, выдавший ордеры – "предвзятым и дискриминирующим".

Между тем Жозеп Боррель, заместитель председателя Европейской комиссии, подчеркнул, что решение МУС обязательно к исполнению всеми странами, подписавшими Римский статут.