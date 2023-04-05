"Никаких ограничений для поездок нет": МИД Казахстана о решении МУС об аресте Путина

Владимир Путин. Фото: Vladimir Smirnov/POOL/AFP via Getty Images

Замглавы МИД РК Ермухамбет Конуспаев сообщил изданию РИА Новости, что Казахстан не признает юрисдикции МУС, а потому никаких препятствий для поездок Владимира Путина в нашу страну нет.

По данным агентства, Конуспаев объяснил, что Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), а потому действие данного документа на республику не распространяется.

Он добавил, что также не существует никаких препятствий для продолжения работы с руководством России и организации визитов на высшем уровне, несмотря на то, что в середине марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина.

"У нас никаких ограничений для поездок нет. Если на высшем уровне будет принято соответствующее решение об организации визитов, то, естественно, мы будем продолжать работать", – сказал он.

Отмечается, что юрисдикцию МУС не признают такие страны, как Россия, Азербайджан, Беларусь, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

Что такое Римский статут Международного уголовного суда

Как сообщается на сайте ООН, Международный уголовный суд является первым постоянным международным судом, созданным на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за многочисленные тяжкие преступления, совершенные в XXI веке.

Его юрисдикция сформулирована в Римском статуте (статут – устав, регламент).

"Созданные в 1990-х годах в конце "холодной войны" трибуналы, такие как Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии и Международный уголовный трибунал по Руанде, стали результатом консенсуса в понимании, что безнаказанность неприемлема. Однако, с учетом того, что созданы они были только для рассмотрения конкретных преступлений, совершенных в конкретное время и в условиях конкретных конфликтов, сложилось мнение, что нужен независимый и постоянный условный суд", – объяснили представители ООН.

Так, в июле 1998 года в Риме 120 государств-членов ООН приняли Римский статут, ставший юридической основой для учреждения постоянного международного уголовного суда.

Римский статут вступил в силу 1 июля 2002 года, после того, как его ратифицировали 60 государств.

Ордер на арест Путина

Напомним, что в пятницу, 17 марта, стало известно, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Согласно сообщению суда, главу РФ обвиняют в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию России. Преступления, по данным суда, были совершены с 24 февраля 2022 года.

В Кремле на это заявили, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса возмутительной и неприемлемой.

При этом, по мнению американского президента Джо Байдена, решение МУС оправданно. Он добавил, что Вашингтон также не признает компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда достаточно сильна.

Позже решение Международного уголовного суда прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, оно стало весомым международно-правовым результатом для Украины.

"Это поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", – заявил он.

Тем не менее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь указал на неприкосновенность глав государств и призвал к дипломатическому урегулированию военного конфликта в Украине.

В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что Международный уголовный суд (МУС), выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, должен занять "объективную и беспристрастную позицию" и избегать "двойных стандартов" в этом вопросе.

24 марта стало известно, что Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС).

Таким образом, власти Армении будут обязаны задержать Владимира Путина и Марию Львову-Белову, в отношении которых Международный уголовный суд выписал ордеры на арест, если они официально прибудут на территорию их страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2015554-nikakih-ogranicheniy-dlya-poezdok-net-mid-kazahstana-o-reshenii-mus-ob-areste-putina/