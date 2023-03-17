Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

Владимир Путин. Фото: t.me/bort_01

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается на сайте пресс-службы суда.

Согласно сообщению суда, главу Российской Федерации обвиняют в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации. Преступления, по данным суда, были совершены с 24 февраля 2022 года.

"Имеются разумные основания полагать, что господин Путин лично несет уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц и за его неспособность осуществлять должный контроль над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили действия или допустили их совершение", - говорится в сообщении.

Детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову также обвиняют в незаконной депортации украинских детей на территорию России.

Ордера на арест Путина и Львовой-Беловой были выданы на основании заявлений, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

Владимир Путин и Мария Львова-Белова. Фото: kremlin.ru

Отмечается, что изначально информация была засекреченной, однако, поскольку, по данным суда, преступления продолжаются и сейчас, было решено обнародовать данные о подозреваемых - это может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений, заключили в суде.

На ситуацию уже отреагировали в Министерстве иностранных дел России. Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой появился в Telegram-канале ведомства.

"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет.

С данным органом (Международным уголовным судом - прим. ред.) Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - прокомментировала Захарова.

Как сообщается на официальном сайте ООН, Международный уголовный суд (МУС), юрисдикция которого тщательно сформулирована в Римском статуте, является первым постоянным международным судом, созданным на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за многочисленные тяжкие преступления, совершенные в XXI веке.

МУС является самостоятельным по отношению к Организации Объединенных Наций международным органом. Хотя его расходы покрываются в основном за счет начисленных взносов государств-участников, он также может принимать добровольные взносы правительств, международных организаций, физических лиц, корпораций и других образований.

В июле 1998 года в Риме 120 государств — членов ООН приняли Римский статут, ставший юридической основой для учреждения постоянного международного уголовного суда.

Римский статут вступил в силу 1 июля 2002 года, после того, как его ратифицировали 60 государств.

Отметим, что ранее газета The Ney York Times уже сообщала, что МУС намерен возбудить два дела о военных преступлениях России в Украине.

Ссылаясь на собственные источники, издание сообщало, что в этих делах Россия будет обвиняться в похищении украинских детей и ударах по объектам гражданской инфраструктуры Украины. При этом, кому именно будут предъявлены обвинения, издание не указывало.

Эксперты пояснили, что для вынесения приговора обвиняемый в обязательном порядке должен находиться в зале суда, однако, очевидно, что Кремль не выдаст российских чиновников МУС, пишет издание.

В материале издания также подчеркивается, что МУС не обладает юрисдикцией в отношении России.

"Тем не менее, западные правительства считают, что МУС играет определенную роль и должен действовать. Выдача любого ордера на арест, даже если он не приводится в исполнение, имеет символическое значение, потому что это может сделать лицо изгоем, поскольку эти обвинения никуда не денутся, считают юристы", - говорится в материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013388-mezhdunarodnyy-sud-v-gaage-vydal-order-na-arest-vladimira-putina/