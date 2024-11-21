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"Нет войны справедливее": антисемитским назвали в Израиле решение МУС об аресте Нетаньяху

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Jack Guez / AFP via Getty Images

В четверг, 21 ноября, Международный уголовный суд выдал ордеры на арест действующего премьер-министра и бывшего министра обороны Израиля. В офисе премьера резко осудили это решение.

Сегодня на сайте Международного уголовного суда появилось заявление о выдаче ордера на арест в отношении сразу двух израильских политиков – премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-главы министерства обороны Йоава Галанта.

Отмечалось, что ордер выдан за предполагаемые военные преступления в Газе в период с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года. Также в заявлении говорилось, что обвинения касаются действий израильских госорганов и вооруженных сил против гражданского населения Палестины, в частности – гражданских лиц в секторе Газа.

В офисе (канцелярии) премьера назвали это решение антисемитским, а сам орган, выдавший ордеры – "предвзятым и дискриминирующим".

"Нет войны справедливее, чем та, что Израиль ведет в Газе с 7 октября 2023 года, когда террористическая организация ХАМАС начала смертоносное нападение и совершила самую масштабную резню против еврейского народа со времен Холокоста.
(…) Никакое антиизраильское решение не помешает Государству Израиль защищать своих граждан. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху не поддастся давлению. Он продолжит добиваться всех целей, которые Израиль поставил перед собой в своей справедливой войне против ХАМАС и иранской оси террора", – говорится в заявлении на сайте премьера Израиля.

Также представители премьера считают, что решение о выдаче ордера связано с предвзятостью судей и личными мотивами главного прокурора.

"(…) Решение было принято коррумпированным главным прокурором, который пытается тем самым спасти себя от обвинений в сексуальных домогательствах и предвзятых судей, мотивированных антисемитской ненавистью к Израилю", – заявили в офисе Нетаньяху.

Президент Израиля Ицхак Герцог в свою очередь назвал ситуацию с ордером "черным днем для правосудия и человечества".

"Принятое недобросовестно, возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище. Оно высмеивает жертвы всех тех, кто борется за справедливость – от победы союзников над нацистами до сегодняшнего дня.
Оно игнорирует тяжелое положение 101 израильского заложника, удерживаемого в жестоком плену ХАМАС в Газе. Оно игнорирует циничное использование ХАМАС собственного народа в качестве живого щита. Оно игнорирует основной факт – что Израиль подвергся варварскому нападению и имеет обязанность и право защищать свой народ. Оно игнорирует тот факт, что Израиль является яркой демократией, действующей в соответствии с международным гуманитарным правом и прилагающей все усилия для обеспечения гуманитарных потребностей гражданского населения", – заявил президент Израиля в своей публикации в X.

В похожем ключе о решении МУС высказались министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, вышедший из чрезвычайного военного кабинета оппозиционер Бени Ганц, а также один из лидеров израильской оппозиции Яир Лапид. Последний охарактеризовал решение МУС как "награду для террористов", а также заявил, что Израиль "защищает себя от террористических организаций, которые нападали, убивали и насиловали их граждан".

В поддержку израильской администрации выступил Майкл Уолтц, ныне член Палаты представителей США, а с января следующего года – советник по национальной безопасности США при будущей администрации Дональда Трампа.

"МУС не заслуживает доверия, и эти обвинения уже были опровергнуты правительством США.
Израиль законно защищал свой народ и границы от геноцидных террористов. Можете рассчитывать на решительный ответ на антисемитскую предвзятость МУС и ООН начиная с января (с месяца, когда случится инаугурация Трампа – прим. ред.)", – заявил Уолтц в X.

Президент Аргентины Хавьер Милей на своей странице в X также выразил несогласие с решением МУС.

"Это решение игнорирует законное право Израиля защищать себя от постоянных нападений со стороны террористических организаций, таких как ХАМАС и "Хезболла". Израиль сталкивается с жестокой агрессией, бесчеловечным захватом заложников и неизбирательными нападениями на свое население.
Аргентина солидарна с Израилем, поддерживает право защищать свой народ и требует немедленного освобождения заложников. Мы призываем международное сообщество осудить действия ХАМАС и "Хезболлы", защитить суверенитет Израиля и действовать справедливо и беспристрастно в стремлении к миру в регионе", – написал глава Аргентины.

Тем временем Жозеп Боррель, заместитель председателя Европейской комиссии, подчеркнул, что решение МУС обязательно к исполнению всеми странами, подписавшими Римский статут.

"Принимаю к сведению решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху, бывшего министра Галанта и лидера ХАМАС Дейфа.
Эти решения являются обязательными для всех государств-участников Римского статута, включая все государства-члены ЕС", – написал Боррель в X.

В Швейцарии и Нидерландах уже заявили, что последуют решению суда и арестуют Нетаньяху и Галанта при въезде. Об этом сообщило издание РИА Новости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2190845-net-voyny-spravedlivee-antisemitskim-nazvali-v-izraile-reshenie-mus-ob-areste-netanyahu/

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