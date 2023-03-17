В Кремле прокомментировали выдачу МУС ордера на арест Путина

Кремль. Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Владимира Путина.

Слова Пескова приводит издание РИА Новости.

Пресс-секретарь главы РФ напомнил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

"Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", - сказал Дмитрий Песков.

Издание РБК уточняет, что МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м.

Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России "равнозначным международному вооруженному конфликту" между Москвой и Киевом.

Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда "в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии России".

Всего документ ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе Китай, Турция, Индия и США. Соединенные Штаты участвовали в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998 году не поддержали Римский статут.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Белой. Их обвинили в незаконном вывозе украинских детей из оккупированных территорий Украины в Россию.

Отмечалось, что изначально информация была засекреченной, однако, поскольку, по данным суда, преступления продолжаются и сейчас, было решено обнародовать данные о подозреваемых - это может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

В МИД России уже прокомментировали ситуацию.

"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом эксперты пояснили, что МУС не выносит приговоры заочно - для вынесения приговора обвиняемый в обязательном порядке должен находиться в зале суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013392-v-kremle-prokommentirovali-vydachu-mus-ordera-na-arest-putina/