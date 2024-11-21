МУС выдал ордер на арест премьера Израиля

Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и экс-главы министерства обороны страны Йоава Галанта.

Ордер выдан за предполагаемые военные преступления в Газе в период с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года, сообщается на сайте суда.

Сообщается, что обвинения касаются действий израильских правительственных органов и вооруженных сил против гражданского населения Палестины, в частности гражданских лиц в Газе.

Отмечается, что МУС также отверг доводы Израиля о несоответствии юрисдикции.

Также подчеркивается, что Ордера на арест имеют гриф "секретно", чтобы защитить свидетелей и обезопасить проведение расследования.

Стоит отметить, в начале ноября стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил Йоава Галанта с поста министра обороны, указав на "кризис доверия", развившийся между ними, сообщила канцелярия премьера.

На место Галанта, считавшегося одним из "умеренных голосов" в кабинете, где доминируют ультраправые, Нетаньяху назначил Исраэля Каца, до сих пор занимавшего пост министра иностранных дел.

Позже экс-министр прокомментировал отставку. В своем обращении Галант заявил, что основными причинами его отставки стали разногласия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросам призыва в армию ультраортодоксальных евреев, способов освобождения заложников.