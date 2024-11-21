Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

МУС выдал ордер на арест премьера Израиля

Опубликовано:

Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Levy/Getty Images

Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и экс-главы министерства обороны страны Йоава Галанта.

Ордер выдан за предполагаемые военные преступления в Газе в период с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года, сообщается на сайте суда.

Сообщается, что обвинения касаются действий израильских правительственных органов и вооруженных сил против гражданского населения Палестины, в частности гражданских лиц в Газе.

Отмечается, что МУС также отверг доводы Израиля о несоответствии юрисдикции.

Также подчеркивается, что Ордера на арест имеют гриф "секретно", чтобы защитить свидетелей и обезопасить проведение расследования.

Стоит отметить, в начале ноября стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил Йоава Галанта с поста министра обороны, указав на "кризис доверия", развившийся между ними, сообщила канцелярия премьера.

На место Галанта, считавшегося одним из "умеренных голосов" в кабинете, где доминируют ультраправые, Нетаньяху назначил Исраэля Каца, до сих пор занимавшего пост министра иностранных дел.

Позже экс-министр прокомментировал отставку. В своем обращении Галант заявил, что основными причинами его отставки стали разногласия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросам призыва в армию ультраортодоксальных евреев, способов освобождения заложников.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2190767-mus-vydal-order-na-arest-premera-izrailya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie