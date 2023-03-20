Зеленский назвал ордер на арест Путина "поворотным моментом"

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина прокомментировал в своем официальном Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что решение Международного уголовного суда в Гааге стало весомым международно-правовым результатом для Украины.

"Эта уходящая неделя наконец-то принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Это поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", – говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Согласно сообщению суда, главу РФ обвиняют в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию России. Преступления, по данным суда, были совершены с 24 февраля 2022 года.

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Он также назвал саму постановку вопроса возмутительной и неприемлемой.

По мнению американского президента Джо Байдена, решение МУС оправданно. Он добавил, что Вашингтон не признает компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда достаточно сильна.

Добавим, что, как говорится на официальном сайте МУС, Международный уголовный суд расследует и, в случае необходимости, судит лиц, обвиняемых в самых тяжких преступлениях, вызывающих обеспокоенность международного сообщества: геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечности и преступлении агрессии.

Суд участвует в глобальной борьбе за прекращение безнаказанности, и посредством международного уголовного правосудия он стремится привлечь виновных к ответственности за совершенные ими преступления и помочь предотвратить повторение этих преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013549-zelenskiy-nazval-order-na-arest-putina-povorotnym-momentom/