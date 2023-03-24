В Армении признали Римский статут МУС соответствующим конституции страны

Здание Конституционного суда Армении. Фото: facebook.com/armconcourt

Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС), передает "Sputnik Армения".

Конституционный суд Армении сегодня, 24 марта, вынес решение, согласно которому присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда соответствует конституции страны.

Данное решение было зачитано председателем КС Арманом Диланяном. Оно вступает в силу с момента его оглашения.

Отмечается, что процесс парламентской ратификации Римского статута в Армении был начат несколько месяцев назад.

Как пишет News.am, правительство Армении обратилось в Конституционный суд по вопросу признания Римского статута в конце 2022 года с целью призвать Азербайджан к ответственности за военные преступления.

Статут был подписан еще в 1998 году, но Армения не ратифицировала его, так как Конституционный суд в 2004 году признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент конституции страны.

Между тем "Новая газета. Европа" отмечает, что власти Армении, признав Римский статут МУС соответствующим конституции страны, будут обязаны задержать Владимира Путина и Марию Львову-Белову, в отношении которых Международный уголовный суд выписал ордеры на арест, если они официально прибудут на территорию их страны.

Напомним, на прошлой неделе Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Согласно сообщению суда, главу РФ обвиняют в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию России. Преступления, по данным суда, были совершены с 24 февраля 2022 года.

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Он также назвал саму постановку вопроса возмутительной и неприемлемой.

По мнению американского президента Джо Байдена, решение МУС оправданно. Он добавил, что Вашингтон не признает компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда достаточно сильна.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что решение Международного уголовного суда в Гааге стало весомым международно-правовым результатом для их страны.

А в Министерстве иностранных дел КНР заявили, что МУС, выдавший ордер на арест Владимира Путина, "должен занять объективную и беспристрастную позицию" и избегать двойных стандартов в этом вопросе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013979-v-armenii-priznali-rimskiy-statut-mus-sootvetstvuyuschim-konstitutsii-strany/