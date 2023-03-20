Китай призвал Международный суд в Гааге занять беспристрастную позицию по делу Путина

Флаг Китая. Иллюстративное фото: Russell Monk/Getty Images

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь указал на неприкосновенность глав государств и призвал к дипломатическому урегулированию военного конфликта в Украине, передает Deutsche Welle.

В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что Международный уголовный суд (МУС), выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, должен занять "объективную и беспристрастную позицию" и избегать "двойных стандартов" в этом вопросе.

"Пекин продолжит играть объективную и справедливую роль в украинском кризисе", – приводит издание слова Ван Вэньбиня.

Отмечается, что представитель китайского МИДа выступил с таким заявлением сегодня, перед началом визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Он указал на неприкосновенность глав государств в соответствии с международным правом и призвал к урегулированию военного конфликта путем диалога и переговоров.

Ван Вэньбин также отметил, что Китай будет занимать конструктивную позицию в возможных мирных переговорах России и Украины.

Ордер на арест Путина

Напомним, что в пятницу, 17 марта, стало известно, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Согласно сообщению суда, главу РФ обвиняют в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию России. Преступления, по данным суда, были совершены с 24 февраля 2022 года.

В кремле на это заявили, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса возмутительной и неприемлемой.

При этом, по мнению американского президента Джо Байдена, решение МУС оправданно. Он добавил, что Вашингтон также не признает компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда достаточно сильна.

Позже решение Международного уголовного суда прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, оно стало весомым международно-правовым результатом для Украины.

"Это поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", – заявил он.

Визит Си Цзиньпина в Россию

Добавим, что сегодня в Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров Си и Путина будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Кроме того, запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Также состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013656-kitay-prizval-mezhdunarodnyy-sud-v-gaage-zanyat-bespristrastnuyu-pozitsiyu-po-delu-putina/