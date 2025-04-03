Дональд Трамп 3 апреля объявил чрезвычайное положение в экономике США, заявив, что иностранные государства "плохо обращаются с США", передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, Трамп заявил, что иностранные государства "с радостью продают американские потребительские товары, но устанавливают торговые барьеры, чтобы сделать американские товары непривлекательными и неконкурентоспособными".

Чтобы получить широкие полномочия по установлению пошлин, Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике США из-за дефицита торгового баланса.

Как поясняет телеканал, дефицит торгового баланса Америки означает, что Соединенные Штаты импортировали на 1,2 триллиона долларов больше товаров, чем экспортировали в 2024 году. Это рекордные показатели.

Эксперты отмечают, что это не раскрывает "всю историю взаимодействий США с торговыми партнерами". Например, у США профицит в сфере услуг, и в прошлом году Америка экспортировала услуги на сумму 1,1 триллиона долларов, что также является рекордным показателем.

"Дефицит торгового баланса компенсируется экспортом капитала и финансовыми счетами (в США профицит), которые включают операции с иностранными активами и списание международных долгов.

Тем не менее, Трамп пытается использовать пошлины для восстановления промышленного потенциала Америки", - говорится в материале.