Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике США

Опубликовано:

Маленький флаг США на 20-долларовой купюре
Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

Дональд Трамп 3 апреля объявил чрезвычайное положение в экономике США, заявив, что иностранные государства "плохо обращаются с США", передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, Трамп заявил, что иностранные государства "с радостью продают американские потребительские товары, но устанавливают торговые барьеры, чтобы сделать американские товары непривлекательными и неконкурентоспособными".

Чтобы получить широкие полномочия по установлению пошлин, Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике США из-за дефицита торгового баланса.

Как поясняет телеканал, дефицит торгового баланса Америки означает, что Соединенные Штаты импортировали на 1,2 триллиона долларов больше товаров, чем экспортировали в 2024 году. Это рекордные показатели.

Эксперты отмечают, что это не раскрывает "всю историю взаимодействий США с торговыми партнерами". Например, у США профицит в сфере услуг, и в прошлом году Америка экспортировала услуги на сумму 1,1 триллиона долларов, что также является рекордным показателем.

"Дефицит торгового баланса компенсируется экспортом капитала и финансовыми счетами (в США профицит), которые включают операции с иностранными активами и списание международных долгов.

Тем не менее, Трамп пытается использовать пошлины для восстановления промышленного потенциала Америки", - говорится в материале.

Дональд Трамп
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232624-tramp-obyavil-chrezvychaynoe-polozhenie-v-ekonomike-ssha/