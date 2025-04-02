Землетрясение в Мьянме: мужчина провел 100 часов под завалами и выжил (видео)

В Мьянме спасли мужчину, который провел под завалами отеля, обрушившегося из-за сильного землетрясения, более 100 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание, видео со спасением мужчины было опубликовано пожарной службой Мьянмы. На кадрах мужчину вытаскивают из-под завалов через пять дней после мощного землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме. Он провел там 100 часов.

Отмечается, что первые 72 часа после катастрофы считаются "золотым окном" - критическим периодом, в течение которого шансы на спасение людей, оказавшихся под завалами, наиболее высоки. По его истечении вероятность выживания без доступа к воде и медицинской помощи стремительно снижается.

Напомним, в пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение - по данным Геологической службы США, магнитудой 7,7. После первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. После этого Мьянма объявила режим ЧП. Вскоре Бангкок также объявили чрезвычайной зоной.

По данным сейсмических служб, после первого мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии было зафиксировано уже 37 афтершоков. Накануне власти Мьянмы сообщили о 1644 погибших и 3408 пострадавших в результате разрушительных землетрясений.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил в стране национальный траур после разрушительного землетрясения.

Накануне сообщалось, что в Мьянме число погибших в результате мощнейшего землетрясения возросло до 2719 человек, еще более 4512 пострадали.