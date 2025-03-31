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Новости русской службы Би-би-си

Землетрясение в Мьянме: погибли 1,7 тыс. человек, выживших извлекают из-под завалов, но сотни числятся пропавшими без вести

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Разрушенное здание в Мьянме
Разрушенное здание в Мьянме. Фото: Sai Aung Main/Getty Images

Спустя почти 60 часов после мощного землетрясения магнитудой 7,7 в Юго-Восточной Азии, унесшего жизни по меньшей мере 1700 человек, в Мьянме удалось извлечь из-под завалов еще четырех выживших. Как сообщила пожарная служба страны, их смогли спасти из обрушившегося здания школы в северном регионе Сагаинг, откуда также извлекли тело погибшего.

Спасательные работы продолжаются и в Мьянме, и в соседнем Таиланде, тоже пострадавшем от землетрясения. Сотни людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.

В Бангкоке число погибших возросло до 18 человек. После обрушения строящегося высотного здания пропавшими без вести числятся 76 рабочих.

Спасательные работы ведутся с пятницы, и международная помощь уже начала поступать в Мьянму, но в наиболее пострадавшие районы она добирается с задержками, и местные жители пытаются вручную откапывать оказавшихся под завалами.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что больницы переполнены ранеными, а представитель Всемирной продовольственной программы сообщил Би-би-си, что тысячи перемещенных лиц не имеют доступа к еде, лекарствам и крыше над головой.

В Мандалае, втором по величине городе страны, учительница местной школы в воскресенье рассказала Би-би-си, что пока не видела гуманитарной помощи. "Говорят, что помощь прибывает, но люди все еще страдают", — сказала она.

Жительница соседнего города Сагаинг рассказала, что на улицах стоит зловоние от мертвых тел.

По всей центральной Мьянме спасательные команды сталкиваются с нехваткой оборудования, и некоторые спасатели откапывают пострадавших буквально голыми руками. Перебои с электричеством и связью, поврежденные дороги и мосты также осложняют спасательные операции.

В субботу вечером в столице Мьянмы Нейпьидо удалось спасти пожилую женщину, находившуюся под завалами больницы 36 часов.

По данным местных пожарных, из обрушившегося жилого дома в Мандалае спасены 29 человек.

Как сообщает Геологическая служба США (USGS), землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли в пятницу, 28 марта.

По данным USGS, первое, более сильное, землетрясение произошло в пятницу днем в центральной части Мьянмы, около 12:50 по местному времени. Второе землетрясение последовало примерно через 12 минут, его магнитуда составила 6,4, а эпицентр — 18 км к югу от столицы региона Сагаинга, расположенного недалеко от Мандалая.

В связи с тем, что землетрясение произошло на глубине всего в 10 км, его последствия на поверхности ощущались сильнее.

С тех пор продолжаются афтершоки. В воскресенье к северо-западу от Мандалая был зафиксирован толчок магнитудой 5,1.

В Бангкоке рухнул недостроенный жилой дом, похоронив под собой многих, кто работал на стройке.

Заместитель премьер-министра Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил в воскресенье, что спасатели обнаружили признаки жизни под завалами на месте обрушения, но предупредил, что надежды на спасение оставшихся под завалами немного.

В воскресенье министр промышленности Таиланда Аканат Промпхан сообщил журналистам, что в стали, использовавшейся при строительстве здания, были обнаружены «аномалии», и образцы были взяты на анализ.

В Мьянму продолжают приезжать спасатели из разных стран. Уже прибыла команда спасателей из Китая, числом 82 человека, Гонконг направил более 50 спасателей. Из Индии прилетел рейс с командой спасателей и предметами первой необходимости.

Министерство иностранных дел Малайзии заявило, что направит группу из 50 человек для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Южная Корея, Россия, Новая Зеландия и США также направляют спасательные команды.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал выделить 10 млн фунтов на помощь "наиболее нуждающимся".

Военная хунта в Мьянме объявила режим чрезвычайной ситуации в регионах Сагайн, Мандалай, Бого и Магуэй, в восточной части штата Шан, а также в столице Нейпьидо.

Лидер хунты Мин Аун Хлайн попросил мировое сообщество о помощи.

«Я хотел бы пригласить любую страну, любую организацию, любого человека помочь. Спасибо», — заявил он в телевизионном обращении, добавив, что "открыл все пути для иностранной помощи".

При этом военные Мьянмы продолжают бомбардировки некоторых районов страны, охваченных гражданской войной. ООН назвала эти атаки «совершенно возмутительными и неприемлемыми».

Повстанческие группы, которые борются за отстранение военных от власти, сообщили о воздушных бомбардировках в поселке Чаунг-У в регионе Сагаинг.

Военный режим захватил власть в ходе переворота в 2021 году, но больше не контролирует многие районы страны, которые разделены между повстанческими группировками.

Правительство национального единства, представляющее свергнутую гражданскую администрацию, заявило, что его вооруженные силы с воскресенья начнут двухнедельную паузу в "наступательных военных операциях, за исключением оборонительных действий" в районах, пострадавших от землетрясения.

Пострадавшим также угрожает и погода: в стране приближается сезон муссонных дождей, и сильные ливни могут вынудить пострадавших снова перемещаться с места на место. Например, в прошлом году вызванное муссонами сильное наводнение повредило дома и санитарные сооружения, рассказала Би-би-си Лорен Эллери из Международного комитета спасения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231868-zemletryasenie-v-myanme-pogibli-1-7-tys-chelovek-vyzhivshih-izvlekayut-iz-pod-zavalov-no-sotni-chislyatsya-propavshimi-bez-vesti/

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