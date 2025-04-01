Землетрясение в Мьянме: число погибших превысило 2,7 тысячи человек

В Мьянме число погибших в результате мощнейшего землетрясения возросло до 2719 человек, еще более 4512 пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает издание со ссылкой на информацию военной хунты Мьянмы, число погибших резко возросло до 2719 человек, еще свыше 4,5 тысячи - пострадали. В стране объявлен недельный траур.

Отмечается, что спустя три дня после землетрясения надежды найти в живых тех, кто остался под завалами зданий, почти нет. Вместе с тем, спасательные работы затруднены из-за жаркой погоды: столбик термометра поднимается до отметки 40 градусов.

А в городе Мандалай, расположенном недалеко от эпицентра землетрясения, жара ускорила разложение тел погибших, это может затруднить их опознание.

Издание также пишет, что глава военного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн попросил о помощи "каждой страны, каждой организации".

Напомним, в пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение - по данным Геологической службы США, магнитудой 7,7. После первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. После этого Мьянма объявила режим ЧП. Вскоре Бангкок также объявили чрезвычайной зоной.

По данным сейсмических служб, после первого мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии было зафиксировано уже 37 афтершоков. Накануне власти Мьянмы сообщили о 1644 погибших и 3408 пострадавших в результате разрушительных землетрясений.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил в стране национальный траур после разрушительного землетрясения.