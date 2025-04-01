Белый дом: Тарифы Дональда Трампа на импорт могут вступить в силу 2 апреля

Обещанные тарифы президента Дональда Трампа могут вступить в силу уже завтра, 2 апреля, то есть немедленно. Об этом заявил Белый дом, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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Как пишет издание, хотя многие детали остаются неизвестными, ожидается, что объявление администрации Трампа о торговой политике в так называемый "День освобождения" (2 апреля) станет самым агрессивным тарифным шагом американского президента.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, тарифы, о которых Дональд Трамп объявит завтра, 2 апреля, вступят в силу "немедленно".

Трамп пообещал агрессивно вводить пошлины на импорт США в качестве всеобъемлющего решения практически любой проблемы. Издание отмечает, что пока неясно, планирует ли Трамп взимать индивидуальные тарифные ставки со всех торговых партнеров США, установить тарифы только для некоторых стран или применить универсальный тариф - возможно, до 20% на весь импорт.

Также издание пишет, что советники Дональда Трампа публично поддерживают тарифную повестку президента, но за кулисами они различаются в подходах и масштабах.

Напомним, в конце февраля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из ЕС, в том числе и автомобили. Тогда американский президент довольно жестко высказался в отношении ЕС, заявив, что этот союз был создан для того, чтобы навредить США, и они (страны ЕС), по словам главы государства, изначально настроены враждебно по отношению к Штатам.

До этого, 1 февраля, США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Трамп также ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при Байдене.

После этого стало известно, что Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая, повысив до 20%. А Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин Соединенными Штатами.

А 10 марта в Китае вступили в силу новые пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США. Отмечалось, что Китай ввел пошлины в ответ на действия США.

СМИ называют происходящее торговой войной между странами. Кто от нее уже пострадал, ранее рассказывала Русская служба BBC.

Позже президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентной пошлины на импорт автомобилей, произведенных не в США.