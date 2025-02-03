Тарифы Трампа: как остальной мир отреагирует на них?

Президент США Дональд Трамп, как и обещал, вводит повышенные таможенные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая и сулит сделать то же самое в отношении Евросоюза. Пострадавшие уже принимают ответные меры. К чему всё это приведет? Мир оказался на неизведанной территории.

Это не было блефом, таможенные пошлины уже здесь — и это только первый залп из Белого дома.

Мировая торговая система раньше такого не видала. Соскальзывание в более широкий торговый конфликт весьма вероятно, так как Трамп подготавливает аналогичные пошлины сначала против Европы, а затем — на более низком уровне — и для всех остальных стран.

Однако в такой ситуации важны не только действия США, но и то, как на них отреагирует мир.

А для этого, в свою очередь, нужно определить, чего именно на самом деле пытается добиться президент США.

Трамп постоянно меняет обоснование для пошлин: то ли они принудят к дипломатическим изменениям, то ли решат проблемы торгового баланса, то ли помогут принести значительные доходы.

Все эти цели не могут быть достигнуты одновременно.

К примеру, изучив опыт «китайской сделки» первого срока Трампа, западные дипломаты стали спешно искать списки американских товаров, которых они могут закупить побольше, чтобы дать Белому дому почувствовать себя победителем.

Европа могла бы, например, заявить, что она закупает больше сжиженного природного газа из США, или оружия, или специализированных магнитов для ветряных электростанций.

На самом деле даже неважно, действительно ли это новые тенденции — почему бы нет, если президенту США позволить занести их в список своих «побед».

Но действительно ли изменение цифр торгового дефицита является целью?

Официально Трамп обосновывает введение новых тарифов наказанием за торговлю синтетическим опиатом фентанилом. Но многие считают это юридическим предлогом для принятия «чрезвычайных» решений, которые в нормальных условиях нуждаются в одобрении Конгресса.

Канада уже дала понять, что будет придерживаться жесткой позиции в отношении Трампа. Четче всех это сформулировал претендент на роль следующего премьер-министра страны Марк Карни. «Мы ответим тем же… доллар за доллар», — сказал он Би-би-си, высмеивая фентанил-обоснование и заявив, что Канада «даст отпор хулигану».

Это важное заявление, вне зависимости от того, станет ли Карни преемником Джастина Трюдо на посту премьер-министра и в связи с этим — председателем «Большой семерки», группы из семи самых больших, так называемых развитых, экономик мира.

Бывший глава Банка Англии, Карни воочию видел поведение Трампа на мировой арене на встречах «Большой двадцатки» и «Большой семерки» и, очевидно, пришел к выводу, что американский лидер уважает исключительно силу.

Любой стране, которая хочет оставаться в стороне и не попадаться на глаза американскому президенту, от Карни есть слабо зашифрованное предупреждение: «Удачи».

Европейские торговые переговорщики в недавних разговорах со мной подчеркивали важность сотрудничества и партнерства, а также сделок с США. Отвечая на мои вопросы, они избегали прямой критики даже вопиющего предложения использовать ради Гренландии пошлины против союзника по НАТО — Дании.

И тут возникает вопрос: будет ли остальной мир, пусть даже втихую, координировать ответные тарифы против, к примеру, заметных политических сторонников Трампа вроде Илона Маска? В предыдущих спорах меньшего масштаба такое было распространенной практикой.

Компания Илона Маска Tesla, производящая электромобили, на прошлой неделе уже предупредила о последствиях введения пошлин в режиме «око за око».

Все сводится к тому, чтобы заставить противостоящие группировки вокруг Овального кабинета и в Конгрессе заявить о своем беспокойстве по поводу последствий для глобального экспорта американских производителей.

И это еще до учета последствий для внутренних цен в США.

До этого тоже может дойти, пусть и опосредованно, из-за запланированного введения налога на торговлю выбросами углерода в различных юрисдикциях.

Дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько могущественным государством остаются Соединенные Штаты в восприятии остального мира.

Некоторые страны могут прийти к выводу, что в наше время в мире есть и другие варианты.

Когда угрозы введения пошлин каждый день разлетаются направо и налево, мир вступает на неизведанную территорию.

На что влияет повышение таможенных пошлин

Таможенные пошлины — это внутренний налог на ввозимые в страну товары, произведенные за рубежом. Эти пошлины оказались в центре экономической программы Трампа.

Теоретически повышение пошлин может привести к тому, что импортные товары станут дороже и люди буду реже их покупать — предпочитая им местную продукцию.

Однако повышение пошлин на импортируемую энергию может быть переложено на предприятия и потребителей. В таком случае могут вырасти цены на все продукты, вне зависимости от их происхождения.

Во время своего первого срока на посту президента Дональд Трамп ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при следующем президенте США Джо Байдене.

Файсал Ислам - Экономический обозреватель Би-би-си.