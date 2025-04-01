Слова Трампа о "методах" переизбрания на третий срок объяснили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила слова Трампа о том, что у него "есть методы", как обойти Конституцию и переизбраться на третий срок, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Журналисты попросили разъяснить заявление президента США, сделанное накануне в интервью одному из американских каналов. Тогда он заявил, что не шутит насчет переизбрания на этот срок и есть способы, позволяющие это сделать.

Ливит ответила, что республиканец пока об этом не думает, ему предстоит много работы за четыре года.

"Вы, ребята, продолжаете задавать президенту этот вопрос о третьем сроке, а затем он отвечает честно и откровенно с улыбкой. Он сказал, что это не то, о чем мы думаем. У него есть четыре года, предстоит много работать", — заявила Ливитт.

По словам представителя Белого дома, администрация США уже многое сделала за первые дни после возвращения Трампа, "и американскому народу нравится, что делает этот президент, особенно когда речь идет об усилиях по обеспечению безопасности границ".

Напомним, в этом же интервью журналисты спросили о возможном сценарии, при котором вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на пост, а затем передаст эту роль Трампу. Трамп ответил, что "это один из методов, но есть и другие". Пояснять, какие это методы, Трамп отказался.

Как поясняли СМИ, Трамп мог бы инициировать внесение поправок в Конституцию, чтобы отменить ограничение для президентов баллотироваться лишь на два срока, но сделать это будет крайне тяжело. Для внесения таких поправок потребуется согласие 2/3 Конгресса или 2/3 всех штатов.

К слову, член Республиканской партии Энди Оглс уже внес в Палату представителей законопроект, который начнет длительный процесс корректировки текста 22-й поправки и позволит президенту, который занимает пост во второй раз, но не подряд, избираться на третий срок.

Пока же единственным президентом США, прослужившим более двух сроков, был Франклин Рузвельт. 22-я поправка была ратифицирована в 1951 году уже после его смерти.