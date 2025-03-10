Торговая война: в Китае вступили в силу новые пошлины на товары из США

В Китае вступили в силу новые пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times. Отмечается, что Китай ввел пошлины в ответ на действия США.

По данным издания, сегодня вступили в силу новые тарифы Китая на сельскохозяйственную продукцию из США. Отмечается, что действия были предприняты в ответ на более высокие пошлины на китайский импорт, о которых президент США Дональд Трамп объявил на прошлой неделе.

"Пекин начал вводить тарифы на многие сельскохозяйственные продукты из США, для которых Китай является крупнейшим зарубежным рынком. Это последняя эскалация торговой борьбы между двумя крупнейшими экономиками мира. Китайское правительство объявило о тарифах на прошлой неделе, вскоре после того как президент Трамп повысил тарифы на китайскую продукцию.

Китайские тарифы будут включать сбор в размере 15% на такие американские продукты, как курица, пшеница и кукуруза, а также 10% на такие продукты, как соевые бобы, свинина, говядина и фрукты", - сообщает издание.

Кроме того, в Пекине заявили, что товары, которые уже были отправлены до понедельника и будут импортированы до 12 апреля, не будут облагаться новыми тарифами.

Напомним, в первые дни своего президентства Дональд Трамп заявил о готовности ввести 10%-ные пошлины на китайский импорт с 1 февраля.

В начале февраля в США все же объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%. Нововведения вступило в силу 1 февраля.

После этого стало известно, что Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая, повысив до 20%. А Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин Соединенными Штатами.

Ранее вице-министр нацэкономики РК ответил, как повлияет на Казахстан возможная торговая война между Китаем и США ввиду повышения пошлин. А Русская служба Би-би-си писала, что новые тарифы Трампа обойдутся каждой американской семье в полторы-две тысячи долларов в год, а экономика недосчитается около 100 млрд долларов в год. Ожидается, что инфляция увеличится еще на 1%, и прежде всего подорожают продукты, электроника, одежда и автомобили.