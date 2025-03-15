Тарифный хаос Трампа. Первые уроки торговой войны США со всем миром

Дональд Трамп с головой погрузился в торговую войну с врагами и друзьями по всему миру. Пока что она больше походит на хаотичную артподготовку, нежели на продуманное наступление. Трамп почти ежедневно вводит, отменяет, приостанавливает и поднимает импортные тарифы, угрожает разорить соседей и посадить на голодный паек собственных граждан ради победы в торговой войне.

За этим хаосом начинает вырисовываться стратегия Белого дома, и она не несет ничего хорошего ни миру, ни Америке, предупреждают экономисты.

Они и до выборов говорили, что атаки Трампа на свободную торговлю сделают всех беднее, однако сторонники и даже критики американского президента призывали не драматизировать его заявления. Одни говорили, что Трамп блефует, чтобы добиться уступок на переговорах, другие — что от радикальных шагов его удержит падающий фондовый рынок или ухудшение экономических показателей США.

Реальность оказалась суровее ожиданий. Трамп настроен решительно. Его не смутили ни падение рынка акций, ни угроза разгона инфляции, ни даже призрак рецессии американской экономики, которая до выборов показывала чудеса роста.

Первую половину марта Трамп посвятил нападкам на главных торговых партнеров — Канаду, Мексику, Китай и Евросоюз. Все, кроме Мексики, ответили решительным отпором.

Теперь на торговом фронте передышка на пару недель, дающая шанс на переговоры и перемирие. Если дипломатия не принесет плодов, Трамп готов перейти в большое наступление и даже уже определил его точную дату — 2 апреля.

«Некоторые сложности»

С начала марта американский рынок акций обрушился на 5 трлн долларов, отражая новую реальность. После выборов Трампа инвесторы с упоением скупали доли в американских компаниях, рассчитывая на рост прибылей после обещанного снижения налогов и дерегулирования. Однако после первых двух недель торговой войны энтузиазм сменился унынием: светлое будущее стремительно скрывается в тумане неопределенности.

Трампа это, похоже, не трогает. Если в первый срок он внимательно следил за фондовым рынком, хвалился его ростом и считал его мерилом достижений в реальной экономике, то на этот раз он готов к жертвам.

В разгар распродажи акций Трампа спросили, как он к ней относится.

«Я вообще не слежу за фондовым рынком», — ответил Трамп и добавил, что в рекордном падении индексов виноваты не его тарифы, а некие «глобалисты, которые видят, как наша страна богатеет, и им это не нравится».

Даже если американская экономика притормозит, сложности будут временными, уверен Трамп: «Будет переходный период, потому что мы затеяли очень большое дело».

«Тарифы нужны не только для защиты рабочих мест. Они защитят душу нашей страны. Они снова сделают Америку богатой и великой, — сказал Трамп в Конгрессе в начале марта. — Будут некоторые сложности, но нас это не смущает. Ничего страшного».

Разори соседа и себя

Торговая политика Трампа заимствована из 1930-х годов, эпохи тарифных войн и девальваций под лозунгом «разори соседа». Тогда все закончилось Великой депрессией и Второй мировой войной.

Трамп уверен, что на этот раз старый рецепт сработает во благо. Он опробовал его в первый президентский срок. Как выяснили экономисты, тогда противостояние с Китаем нанесло ущерб американской экономике.

На этот раз все намного масштабнее и серьезнее.

В прошлый раз Трамп обложил налогами импорт товаров из Китая на 380 млрд долларов и из Европы на 8 млрд, но вводил их постепенно в течение 2018 и 2019 годов. На этот раз к ним добавились Мексика и Канада, а общая сумма уже в три раза больше — около 1 трлн долларов.

При этом вводятся эти пошлины не постепенно, а разом, и 2 апреля сумма вырастет по меньше мере в полтора раза до 1,5 трлн долларов только за счет временно отложенных тарифов на две соседние страны. А к ним еще добавятся обещанные Трампом «ответные» пошлины на всех торговых партнеров США.

«Пострадают все. Одни страны больше, другие меньше. Но в результате проиграют все», — сказала Би-би-си Кристин Лагард, экс-глава МВФ, а ныне президент Европейского центробанка.

Она надеется, что ближайшие две недели до вступления в силу всех остальных тарифов Трампа будут временем интенсивных переговоров. Если они провалятся, начнется «настоящая торговая война», сказала Лагард в программе Би-би-си HardTalk.

«Это уже будет не просто поводом для беспокойства. Торговая война будет иметь серьезные последствия для роста мировой экономики и цен во всем мире, но особенно в Соединенных Штатах».

Назад пути нет

Одни страны пытаются договориться с Трампом закулисно и воздерживаются от ответных пошлин. Так поступили Мексика, Великобритания, Австралия.

Другие предпочитают агрессивные переговоры с публичным противостоянием. Решительно ответили и Китай, и Евросоюз.

Но лучший пример — Канада.

В конце прошлого и начале этого года премьер Джастин Трюдо неоднократно наведывался в Мар-а-Лаго и Вашингтон, где пытался отговорить Трампа начинать торговую войну. Ничего не помогло, и Трамп ввел тарифы против северного соседа.

Канадцы ответили залпом из всех орудий, и Трамп немного отступил. Канадскую позицию сформулировал еще в январе Марк Карни, который теперь сменил Трюдо в кресле премьера. Карни когда-то возглавлял Банк Англии, и британцы доверяют ему, поэтому позвали на Би-би-си и спросили: как он считает, сможет ли Великобритания избежать тарифного гнева Трампа, если будет помалкивать.

«Ага, удачи», — усмехнулся Карни.

Торговая агрессия Трампа уже столкнулась с масштабным ответом. В результате эксперты и инвесторы понемногу теряют веру в светлое будущее американской экономики — пока что крупнейшей в мире.

«Возобновление торговой войны вновь ударит по американским экспортерам. Уже к 13 марта только Китай, Канада и Евросоюз объявили или ввели ответные ограничения на импорт американских товаров на сумму 190 млрд долларов», — подсчитал исследовательский центр Tax Foundation.

Убытки будут нарастать, даже если Трамп сменит гнев на милость. Такова цена хаоса и неопределенности, посеянного новой тарифной политикой американского президента.

«К сожалению, даже полная отмена тарифов не возместит весь ущерб, нанесенный деловым отношениям, экономической активности и репутации США как надежного торгового партнера и места для ведения бизнеса», — сказала эксперт Tax Foundation Эрика Йорк.