Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая

Опубликовано:

Доллары лежат на фоне флагов США и Китая
Флаги США и Китая. Иллюстративное фото: pexels.com

Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США, передает NUR.KZ со ссылкой на указ президента США.

Указа президента США Дональда Трампа опубликован на сайте Белого дома.

Согласно документу, вносятся поправки в указ президента США от 1 февраля 2025 года, согласно которому сообщалось о вводе торговых пошлин для Китая в размере 10%.

Теперь этот процент, согласно содержанию указа Трампа, удваивается и составит 20%.

"Признавая тот факт, что КНР не предприняла достаточных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, настоящим вносится поправка в раздел 2(a) исполнительного указа 14195 путем удаления слов "10 процентов" и добавления вместо них слов "20 процентов", - отмечается в опубликованном указе Дональда Трампа.

Согласно содержанию указа, Вашингтон обвиняет Пекин в "неспособности" принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, из КНР в Соединенные Штаты, что представляет собой "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Отметим, что Дональд Трамп часто использовал угрозы введения тарифов в качестве рычага давления на торговых партнеров, утверждая, что дополнительные доходы от них могут финансировать внутренние проекты США. В первые дни своего президентства он заявил о готовности ввести 10%-ные пошлины на китайский импорт с 1 февраля, обвиняя Китай в поставках запрещенного фентанила, который, по его словам, через Мексику попадает в США.

При этом же Трамп заявлял, что предпочел бы избежать введения тарифов на импортные товары, "если бы не сложившиеся обстоятельства".

Однако в начале февраля в США все же объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики.

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%. Нововведения вступило в силу 1 февраля. По ее словам, "обещание было сделано и будет исполнено".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225256-tramp-udvoil-importnye-poshliny-na-tovary-iz-kitaya/