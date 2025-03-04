Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США, передает NUR.KZ со ссылкой на указ президента США.

Указа президента США Дональда Трампа опубликован на сайте Белого дома.

Согласно документу, вносятся поправки в указ президента США от 1 февраля 2025 года, согласно которому сообщалось о вводе торговых пошлин для Китая в размере 10%.

Теперь этот процент, согласно содержанию указа Трампа, удваивается и составит 20%.

"Признавая тот факт, что КНР не предприняла достаточных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, настоящим вносится поправка в раздел 2(a) исполнительного указа 14195 путем удаления слов "10 процентов" и добавления вместо них слов "20 процентов", - отмечается в опубликованном указе Дональда Трампа.

Согласно содержанию указа, Вашингтон обвиняет Пекин в "неспособности" принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, из КНР в Соединенные Штаты, что представляет собой "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Отметим, что Дональд Трамп часто использовал угрозы введения тарифов в качестве рычага давления на торговых партнеров, утверждая, что дополнительные доходы от них могут финансировать внутренние проекты США. В первые дни своего президентства он заявил о готовности ввести 10%-ные пошлины на китайский импорт с 1 февраля, обвиняя Китай в поставках запрещенного фентанила, который, по его словам, через Мексику попадает в США.

При этом же Трамп заявлял, что предпочел бы избежать введения тарифов на импортные товары, "если бы не сложившиеся обстоятельства".

Однако в начале февраля в США все же объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики.

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%. Нововведения вступило в силу 1 февраля. По ее словам, "обещание было сделано и будет исполнено".