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Трамп объявил о введении пошлин в 25% на товары из ЕС

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из ЕС, в том числе и автомобили, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Дональд Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров заявил, что в скором времени Штаты введут пошлины на товары с ЕС, сообщает издание. Размер пошлин составит порядка 25%.

"Мы приняли решение, и мы объявим о нем очень скоро. И, в общих чертах, это будет около 25%, и это будут автомобили и все остальное", - заявил американский президент.

Трамп довольно жестко высказался в отношении ЕС, заявив, что этот союз был создан для того, чтобы навредить США, и они (страны ЕС), по словам главы государства, изначально настроены враждебно по отношению к Штатам.

"Давайте будем честными, Европейский союз был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это его цель, и они с этим справились. Но теперь я президент", - отметил Трамп.

Напомним, 1 февраля США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами. А в Китае обещали подать иск против США во Всемирную торговую организацию.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Трамп также ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при Байдене.

Стоит отметить, что Мексика и Канада договорились с Трампом отсрочить действие тарифов на месяц. А вот КНР уже ввела ответные тарифы на импорт угля, сжиженного природного газа, сырой нефти, сельхозоборудования и некоторых автомобилей.

Позже Дональд Трамп анонсировал введение новых 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия в США со всего мира, включая крупных торговых партнеров.

Ранее Русская служба BBC сообщала, что собой представляют тарифы Дональда Трампа, зачем они нужны, и помогут ли они сделать Америку великой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224113-tramp-obyavil-o-vvedenii-poshlin-v-25-na-tovary-iz-es/