Белый дом заявил о недовольстве Трампа заявлениями Путина и Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Трампа не устраивают заявления Зеленского и Путина, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Он выразил свое недовольство комментариями, сделанными лидерами обеих сторон этого конфликта. Он выразил свое мнение о том, что, по его мнению, должно произойти, чтобы этот конфликт завершился", — заявила Ливитт.

По ее словам, Трамп "невероятно упорно" работает над тем, чтобы Москва и Киев заключили соглашение.

Ранее в интервью одному из телеканалов Трамп заявлял, что был "очень зол" и "взбешен" после того, как Путин поставил под сомнение легитимность Зеленского и предложил обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН для проведения там выборов. Республиканец пригрозил вторичными пошлинами на всю нефть из России, если не удастся заключить перемирие по вине Москвы.

В Кремле в ответ заявили, что Россия продолжает работу по нормализации двусторонних отношений с США и разрешению конфликта с Украиной, "это процесс, все-таки растянутый по времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции".

По словам финского президента Александра Стубба, который в минувшие выходные посетил резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и поиграл с ним в гольф, республиканец "теряет терпение" из-за позиции России в вопросе прекращения огня.

Что касается Зеленского, Трамп заявил, что тот отказывается от сделки о добыче полезных ископаемых и пригрозил украинскому президенту "очень большими проблемами".

США на прошлой неделе передали Украине новую версию проекта, СМИ писали, что документ "выходит далеко за рамки" предыдущего варианта: он охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, на всей территории Украины, а также инфраструктуру — железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы.