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Мощное землетрясение в Мьянме разрушило древний храм (фото, видео)

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Разрушенный храм в Мьянме
Разрушенный храм в Мьянме. Фото: x.com/shanghaidaily

Сегодня в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, в результате которого частично разрушен древний храм - исторический дворец середины XIX века, передает NUR.KZ.

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Власти объявили Бангкок зоной чрезвычайной ситуации

Мощное землетрясение, произошедшее сегодня в Мьянме, разрушило древний храм - очевидцы размещают фото и видео в соцсети Х.

По данным РБК, Мандалай - второй по величине город Мьянмы, его население около 1,2 млн человек. Исторический дворец Мандалай, который теперь частично разрушен землетрясением, является дворцом середины XIX века - и одним из главных символов этого города.

Напомним, сегодня в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, с последующим толчком 6,4.

Из-за землетрясения обрушились несколько опор моста протяженностью более одного километра. По данным СМИ, мост соединял крупные города Сагайн и Мандалай.

Мьянма объявила режим ЧП - чрезвычайное положение объявлено в нескольких пострадавших регионах страны.

По данным СМИ, в городской больнице Мандалая (Мьянма), возле которого располагался эпицентр землетрясения заявили о 20 погибших и 300 раненых на текущий момент.

Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы, во многих зданиях начали проводить эвакуацию. После этого власти ввели режим ЧП.

Мы писали, что высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео. Кроме того, было объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения.

Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы.

Под завалами небоскреба, рухнувшего в Бангкоке буквально за считанные секунды после серии сильных землетрясений, остались по меньшей мере 43 человека. Также появилась информация о погибших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231328-moshchnoe-zemletryasenie-v-myanme-razrushilo-drevniy-hram-foto-video/