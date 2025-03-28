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Километровый мост обрушился в Мьянме после землетрясения (фото, видео)

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Мост обрушился в Мьянме после землетрясения
Мост после обрушения. Фото: x.com/NightPhoomin

В Мьянме из-за землетрясения обрушились несколько опор моста протяженностью более одного километра. По данным СМИ, мост соединял крупные города Сагайн и Мандалай.

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Как сообщает РИА Новоости, пролетный мост в городе Сагайн на северо-западе Мьянмы обрушился в результате мощного землетрясения.

Сообщается, что указанный мост соединял города Сагайн и Мандалай.

По данным ТАСС, длина моста превышала один километр. Также на опубликованных в соцсетях кадрах видно, что из-за землетрясения обрушились сразу несколько опор моста.

Напомним, Мьянма сегодня объявила режим ЧП из-за землетрясения магнитудой 7,7 - чрезвычайное положение объявлено в нескольких пострадавших регионах страны.

Отмечалось, что тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы, многие здания эвакуируют. Также мы писали, что высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео. Кроме того, в соцсети появились видео того, как из-за мощного землетрясения вода из бассейна, расположенного на крыше высотного здания в Бангкоке, выливается на улицы. Кроме того, было объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения.

После случившегося очевидцы рассказали об обрушении зданий в Бангкоке во время произошедшего землетрясения - люди не сразу поняли, что происходит, когда начались толчки.

Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы.

Под завалами небоскреба, рухнувшего в Бангкоке буквально за считанные секунды после серии сильных землетрясений, остались по меньшей мере 43 человека. Также появилась информация о погибших. Кроме того, в городе не работает метро, а на улицах образовались огромные пробки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2231313-kilometrovyy-most-obrushilsya-v-myanme-posle-zemletryaseniya-foto-video/