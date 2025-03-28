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Разрушен строящийся небоскреб: последствия землетрясения в Бангкоке попали на видео

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Обрушение здания
Обрушение здания. Кадр из видео: x.com/DrEricDing

Высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения сегодня в Бангкоке. Момент обрушения попал на видео, передает NUR.KZ.

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Высотное многоэтажное здание рухнуло буквально за считанные секунды во время землетрясения в Бангкоке. Суд по кадрам и находящимся рядом со зданием рабочим и технике - оно только строилось.

На других кадрах, распространяемых пользователями соцсети X происходит обрушение другого небоскреба.

Сегодня в Мьянме произошло сильное землетрясение - по данным Геологической службы США, магнитудой 7.7, после чего был толчок магнитудой 6,4,. Подземные толчки ощущались даже в столице Таиланда - Бангкоке.

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Землетрясение в Юго-Восточной Азии
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231259-razrushen-stroyashchiysya-neboskreb-posledstviya-zemletryaseniya-v-bangkoke-popali-na-video/