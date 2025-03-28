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Есть ли задержки рейсов в Таиланд и обратно, рассказали в казахстанских авиакомпаниях

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Аэропорт
Аэропорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

В казахстанских авиакомпаниях Air Astana и SCAT рассказали, есть ли задержки рейсов в Таиланд и обратно в связи с произошедшим в Юго-Восточной Азии землетрясением, передает корреспондент NUR.KZ.

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Как сообщили в авиакомпании Air Astana, никаких изменений в расписании нет.

"Все рейсы осуществляются по расписанию", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Там добавили, что аэропорт Бангкока подтвердил прием и выпуск рейсов.

"По региону, в который мы летаем, никаких приостановок работы нет", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в SCAT.

К слову, этот перевозчик выполняет рейсы в Пхукет.

Напомним, сегодня в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, с последующим толчком 6,4.

Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы, во многих зданиях начали проводить эвакуацию. После этого власти ввели режим ЧП.

Мы писали, что высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео. Кроме того, было объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения.

Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы.

Под завалами небоскреба, рухнувшего в Бангкоке буквально за считанные секунды после серии сильных землетрясений, остались по меньшей мере 43 человека. Также появилась информация о погибших.

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Землетрясение в Юго-Восточной Азии
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2231307-est-li-zaderzhki-reysov-v-tayland-i-obratno-rasskazali-v-kazahstanskih-aviakompaniyah/