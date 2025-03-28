Обрушение небоскреба в Бангкоке: под завалами оказались десятки рабочих, есть погибший

Под завалами небоскреба, рухнувшего в Бангкоке буквально за считанные секунды после серии сильных землетрясений, остались по меньшей мере 43 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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По данным издания, 43 человека оказались под завалами после обрушения здания в Бангкоке.

Экстренные службы города сообщают, что в рухнувшем здании в парке Чатучак в Бангкоке находилось 50 человек.

По данным Национального института неотложной медицины, под завалами рухнувшего здания оказались заблокированы 43 человека, еще семь получили ранения.

Позже редакция CNN сообщила, ссылаясь на власти Таиланда, что в результате обрушения здания один человек погиб и 50 получили ранения.

Напомним, сегодня в Мьянме произошло сильное землетрясение - по данным Геологической службы США, магнитудой 7.7, после чего был толчок магнитудой 6,4.

Мы также писали, как высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения сегодня в Бангкоке. Момент обрушения попал на видео.

Позже стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы.

Было также объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения.