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Белый дом: Владение США энергообъектами Украины было бы "лучшей защитой" для них

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в управлении АЭС, считая это лучшим способом защиты украинского народа, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на пресс-секретаря президента США Кэролайн Левитт, Америка предложила Киеву помощь в управлении АЭС, что "было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".

"Владение США этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", - заявила Левитт.

Между тем Дональд Трамп, как пишет издание, уже заявлял о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным контроль над Запорожской АЭС.

На вопрос о том, какие уступки рассматриваются в ходе переговоров о прекращении огня, Трамп ответил: "Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях... Мы уже говорим об этом, о разделе определенных активов".

А пресс-секретарь Белого дома заявляла, что президенты будут обсуждать электростанцию «на границе» России и Украины.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Владимиром Зеленским и в соцсети Truth Social оценил свой телефонный разговор с ним.

Позже стало известно, что в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.

При этом за день до этого состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отмечал, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Также Путин назвал Трампу ключевое условие "недопущения эскалации" в войне с Украиной.

Заявление о прошедших переговорах опубликовала и пресс-секретарь Белого дома.

Сам Трамп назвал прошедшие переговоры "хорошими и продуктивными", о разговоре со своим российским коллегой американский лидер высказался в соцсетях.

О переговорах высказался и глава Украины Владимир Зеленский. Он считает, что Россия продолжит наносить удары по Украине, а главная цель Путина в переговорах - ослабление украинской армии. А позже Зеленский заявил, что, несмотря на приказ Путина, ночью Украину атаковали "шахеды".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229537-belyy-dom-vladenie-ssha-energoobektami-ukrainy-bylo-by-luchshey-zashchitoy-dlya-nih/