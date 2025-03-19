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Макрон после беседы Путина и Трампа призвал Европу вооружаться

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Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон. Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что Париж продолжит поддерживать Киев, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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"Наша страна и наш континент должны продолжать защищать себя, вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны. Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше. В этом отношении сдерживание — это возможность для нашей страны", — заявил Макрон.

Как пишет DW, его поддержал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы оба едины во мнении, что Украина может на нас положиться, Украина может положиться на Европу, мы ее не подведем", - заявил Шольц по окончании переговоров с Макроном в Берлине во вторник, 18 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229195-makron-posle-besedy-putina-i-trampa-prizval-evropu-vooruzhatsya/