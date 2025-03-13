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"Надеемся, что давления США хватит": Зеленский обвинил Россию в желании продолжать войну

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский вновь высказался о состоявшихся накануне в Саудовской Аравии переговорах с представителями США, передает NUR.KZ.

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В Telegram-канале Владимира Зеленского опубликован пост по итогам встречи украинской делегации с представителями США в Саудовской Аравии.

"Хорошо, что разговор был максимально конструктивным. Украина настроена на быстрое движение к миру, и мы готовы выполнить свою часть работы для того, чтобы создать все возможности для надежного, длительного и достойного мира.

Наши представители проинформировали американскую сторону о принципиальных украинских позициях. Украина была готова к тишине в небе и на море, но американская сторона предложила тишину и на земле. Украина воспринимает это предложение. Важный вопрос-это контроль, и мы благодарны американской стороне за готовность организовать технические аспекты контроля", -сказано в посте.

По словам Зеленского, во время переговоров также были обсуждены вопросы обеспечения безопасности, а также взаимодействия с европейскими партнерами и дальнейшие совместные шаги.

"К сожалению, уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России относительно прозвучавших предложений. И это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и постарается максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить Россию к завершению войны", - заявил президент Украины.

Он добавил, что его команда готова "конструктивно работать со всеми партнерами в Америке, Европе и других частях мира, которые стремятся помогать приблизить мир".

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций. Отмечалось, что это была первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

Позже в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными. Кроме того, было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

После чего президент США Дональд Трамп заявил, что американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня в Украине. Также Трамп сегодня выступил с планом по прекращению войны в Украине, согласно которому за режимом тишины должно последовать перемирие.

А сегодня самолет со специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом на борту приземлился в российском аэропорту. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков впервые озвучил позицию Кремля после внесенного предложения о 30-дневном перемирии в Украине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227818-nadeemsya-chto-davleniya-ssha-hvatit-zelenskiy-obvinil-rossiyu-v-zhelanii-prodolzhat-voynu/