ЕС вводит ответные меры на новые тарифы США

Еврокомиссия (ЕК) объявила об ответных мерах на ранее объявленные пошлины США, которые вступят в силу в середине апреля. Заявление опубликовано на официальном сайте ЕК, передает NUR.KZ.

В заявлении Еврокомиссии отмечается, что 12 марта Соединенные Штаты ввели пошлины до 25% на импорт стали, алюминия и некоторых продуктов из ЕС и других торговых партнеров. В ответ Комиссия запускает ряд контрмер для защиты европейского бизнеса, работников и потребителей от воздействия "необоснованных торговых ограничений".

"Поскольку новые тарифы США значительно шире по охвату и затрагивают значительно более высокую стоимость европейской торговли, Комиссия 12 марта запустила процесс введения дополнительных контрмер против США. Они будут направлены на товары стоимостью около 18 млрд евро, которые затем будут применяться вместе с повторно введенными мерами с 2018 года. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что общая стоимость мер ЕС соответствует возросшей стоимости торговли, затронутой новыми тарифами США", - отмечается в сообщении ЕК.

Уточняется, что пошлины будут вводиться на промышленную продукцию, которая включает в себя изделия из стали, алюминия, бытовую технику и хозяйственные инструменты. Также коснется это и сельскохозяйственных товаров: говядины, морепродуктов, яиц, молочных продуктов и овощей.

При этом Еврокомиссия намерена действовать поэтапно. Уже 1 апреля вступят в силу ответные ограничения, которые затронут американские товары на сумму 8 млрд евро. Вторая волна торговых ограничений на сумму более 18 млрд евро начнет действовать 13 апреля.

В итоге ответные меры ЕС охватят импорт из США на сумму 26 млрд евро, что, согласно заявлению Еврокомиссии, соответствует предполагаемому ущербу от новых пошлин Штатов.

Напомним, в конце февраля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из ЕС, в том числе и автомобили. Тогда американский президент довольно жестко высказался в отношении ЕС, заявив, что этот союз был создан для того, чтобы навредить США, и они (страны ЕС), по словам главы государства, изначально настроены враждебно по отношению к Штатам.

До этого, 1 февраля, США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами. А в Китае обещали подать иск против США во Всемирную торговую организацию.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Трамп также ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при Байдене.

Стоит отметить, что Мексика и Канада договорились с Трампом отсрочить действие тарифов на месяц. А вот КНР уже ввела ответные тарифы на импорт угля, сжиженного природного газа, сырой нефти, сельхозоборудования и некоторых автомобилей.

А по вступлению в силу новых тарифов на импорт в США товаров из Канады, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении со вторника, 4 марта, ответных пошлин на товары из США в размере 25%.

Позже Трюдо на пресс-конференции заявил, что США начали торговую войну против Канады, введя 25-процентные пошлины. Решение Трампа он назвал крайне глупым.

После этого Дональд Трамп обрушился на премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за ответных пошлин и пригрозил зеркальными мерами.

Дональд Трамп накануне объявил о повышении пошлины на канадскую сталь и алюминий до 50% в ответ на увеличенный на 25% тариф Онтарио на электроэнергию.