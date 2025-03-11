Трамп озвучил новые угрозы в адрес Канады

Дональд Трамп объявил о повышении пошлины на канадскую сталь и алюминий до 50% в ответ на увеличенный на 25% тариф Онтарио на электроэнергию, передает NUR.KZ. Пост опубликован в соцсети Truth Social.

Американский президент Дональд Трамп объявил о новых тарифах против Канады.

Он заявил, что поручил министру торговли США добавить дополнительные 25%-ные тарифы на сталь и алюминий, поступающие в США из Канады после того, как провинция Онтарио установила 25%-й тариф на электроэнергию, поступающую в Соединенные Штаты.

По словам Трампа, этот тариф вступит в силу 12 марта.

"Вскоре я объявлю чрезвычайное положение в электроэнергетике в зоне, находящейся под угрозой. Это позволит США быстро сделать все необходимое, чтобы уменьшить эту неправомерную угрозу со стороны Канады", – заявил американский президент.

Трамп также сказал, что "если другие вопиющие тарифы, которые уже давно существуют, не будут отменены Канадой", он 2 апреля существенно повысит тарифы на автомобили, импортируемые в США, что, по его словам, "навсегда остановит автомобильную промышленность в Канаде".

Канада, как считает президент США, платит "очень мало на национальную безопасность, полагаясь на Соединенные Штаты в военной защите".

"Мы субсидируем Канаду на сумму более 200 млрд долларов в год. Так больше не может продолжаться. Единственное, что имеет смысл - сделать Канаду нашим желанным 51 штатом", - заявил Трамп.

Поэтому, по его убеждению, при таких условиях, "все тарифы, как и все остальное, полностью исчезнут".

"Налоги канадцев будут существенно снижены. Они (канадцы - прим.ред.) будут более защищенными в военном и других отношениях, чем когда-либо прежде. Больше не будет проблемы северной границы, а самая большая и самая могущественная нация в мире станет больше, лучше и сильнее, чем когда-либо - и Канада будет большой частью этого", – отметил в своем посте Дональд Трамп.

Напомним, 1 февраля США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами. А в Китае обещали подать иск против США во Всемирную торговую организацию.

Позже стало известно, что Мексика и Канада договорились с Трампом отсрочить действие тарифов на месяц, до 3 марта.

А по вступлению в силу новых тарифов на импорт в США товаров из Канады, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении со вторника, 4 марта, ответных пошлин на товары из США в размере 25%.

Позже Трюдо на пресс-конференции заявил, что США начали торговую войну против Канады, введя 25-процентные пошлины. Решение Трампа он назвал крайне глупым.

После этого Дональд Трамп обрушился на премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за ответных пошлин и пригрозил зеркальными мерами.