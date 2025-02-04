Мексика и Канада договорились с Трампом отсрочить действие тарифов на месяц

Президент США Дональд Трамп на месяц отложил введение новых таможенных пошлин на импорт мексиканских товаров, после того как руководство этой страны согласилось усилить охрану своей северной границы, направив туда 10 тысяч солдат Национальной гвардии для борьбы с наркотрафиком. Об отсрочке на 30 дней сообщил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо — он также пообещал усилить охрану границы.

Изначально Трамп обещал, что 25-процентную пошлину с импортеров товаров из Мексики и Канады начнут взимать одновременно, уже со вторника текущей недели, так же как и 10-процентную пошлину за импорт из Китая.

Он перечислил целый список причин введения новых платежей, включая безопасность американских границ, борьбу с каналом контрабанды в страну наркотиков и дефицит торгового баланса.

Американский президент также заявил, что «определенно введет» аналогичные таможенные сборы в отношении товаров из Евросоюза (хотя с Британией, по его словам, «можно договориться»).

«Там не покупают наши машины, не покупают нашу сельхозпродукцию. Они почти ничего не покупают — а мы покупаем у них все», — заявил Трамп журналистам.

Открывшийся в понедельник фондовый рынок отреагировал на очередные заявления Трампа заметным падением индексов.

Однако затем президент Мексики Клаудия Шейнбаум, меньше чем за сутки до введения новых тарифов, объявила, что она поговорила с Трампом по телефону и договорилась об отсрочке.

Она также уточнила, что оговоренное лидерами соглашение включает и обязательство США принять меры по предотвращению поставок в Мексику оружия повышенной мощности.

Трамп заявил, что отсрочка пойдет на пользу обсуждению новых условий взаимоотношений двух стран, которое планируется вести весь ближайший месяц.

«С нетерпением жду возможности принять участие в переговорах с президентом Шейнбаум, с которой мы пытаемся достичь соглашения между нашими двумя странами», — написал американский президент на своем сайте Truth Social.

«Месяц это дан нам на то, чтобы поработать сообща и убедить друг друга, что именно так действовать лучше всего», — сказал Шейнбаум на пресс-конференции.

После этих заявлений американские бумаги отыграли обратно примерно половину испарившейся накануне стоимости, это также позволило укрепиться рухнувшему курсу мексиканского песо.

Работают ли тарифы?

Даршини Дэвид, главный корреспондент Би-би-си по вопросам экономики:

По сути, смысл таможенной пошлины (или налога на импорт товаров из других стран) в том, чтобы защитить внутреннего производителя от более дешевых конкурентов из-за рубежа, таким образом поощряя рост отечественных предприятий и необходимых тем рабочих мест.

Президент Трамп рассматривает пошлины и как важный источник бюджетных доходов. Однако на практике они могут пагубно сказаться на благосостоянии как потребителей, так и предприятий — в том числе тех, кого они призваны защищать.

Ведь основная тяжесть любых дополнительных наценок ложится в конечном итоге именно на покупателей, которым приходится покупать более дорогие товары, сравнимые (а то и уступающие) по качеству.

При этом обычно введение пошлин сопровождается ответными мерами со стороны государств, на которые они распространяются, что создает неудобство для всех производителей страны, заинтересованных в зарубежном рынке.

Так что в итоге пошлины могут сдерживать рост торговли и препятствовать созданию новых рабочих мест — именно поэтому торговые войны президента Трампа вызвали по всему миру такое беспокойство.

Что с Канадой?

Канада ранее объявила аналогичные ответные меры против товаров из США.

Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо дважды разговаривали по телефону в течение дня в понедельник, и Трамп сказал журналистам, что эти беседы прошли «очень хорошо».

Спустя некоторое время премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что введение тарифов будет приостановлено на 30 дней.

Он объявил, что Канада реализует «пограничный план стоимостью 1,3 млрд долларов», чтобы добавить новые вертолеты, технологии и персонал на границу, а также «увеличить ресурсы, чтобы остановить поток фентанила».

«Около 10 000 человек работают и будут работать над охраной границы. Кроме того, Канада берет на себя новые обязательства по назначению ответственного за борьбу с фентанилом, мы включим картели в список террористов, обеспечим круглосуточное наблюдение за границей, запустим канадско-американские объединенные ударные силы для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег», — сказал он.

«Я также подписал новую разведывательную директиву по организованной преступности и фентанилу, и мы поддержим ее 200 миллионами долларов», — добавил канадский премьер.

Трамп позднее также подтвердил отсрочку.

«Канада согласилась обеспечить безопасность северной границы, — написал он в своей соцсети Truth Social. — Я очень доволен этим первым результатом, и объявленные в субботу тарифы будут приостановлены на 30 дней, чтобы посмотреть, удастся ли заключить окончательную экономическую сделку с Канадой».

В ближайшее время Трамп также намерен поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином о тарифах, сообщили помощники американского президента.