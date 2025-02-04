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Китай ввел пошлины на товары из США в ответ на действия Трампа

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Флаг Китая
Иллюстративное фото: Pixabay

Министерство финансов Китая заявило о введении новых пошлин на ряд товаров из США - ранее Трамп заявил о введении пошлин на товары из КНР и других стран.

С 10 февраля Китай вводит 15-процентные тарифы на импорт угля и сжиженного природного газа из США и 10-процентные пошлины на сырую нефть, сельскохозяйственное оборудование и некоторые автомобили, пишет CNBC со ссылкой на Минфин КНР.

Отмечается, что решение принято на фоне вступления в силу новых тарифов для китайских товаров в Штатах.

На днях в США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

После в Китае заявили, что выступают решительно против новых пошлин и пообещали соответствующие контрмеры для решительной защиты собственных прав и интересов.

В Минторговли заявили, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию.

Также Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Дональд Трамп ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при следующем президенте США Джо Байдене.

Стоит отметить, что Мексика и Канада договорились с Трампом отсрочить действие тарифов на месяц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217755-kitay-vvel-poshliny-na-tovary-iz-ssha-v-otvet-na-deystviya-trampa/