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"Делает фантастичную работу": Трамп поддержал Илона Маска и отреагировал на бойкот Tesla в США

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Дональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Bloomberg/Getty Images

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в которой выразил слова поддержки Илону Маску - его компанию Tesla в последние дни бойкотируют в Штатах, передает NUR.KZ.

"Для республиканцев, консерваторов и всех великих американцев Илон Маск "ставит все на кон", чтобы помочь нашей стране, и он делает фантастичную работу! Но радикальные левые "фанатики", как они часто делают, пытаются незаконно и по сговору бойкотировать Tesla, одного из величайших мировых автопроизводителей и "детище" Илона, чтобы напасть и навредить ему и всему, за что он выступает.

Они пытались сделать это со мной в президентской гонке 2024 года, но что из этого вышло? В любом случае завтра утром я собираюсь купить совершенно новую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска, действительно великого американца. Почему его нужно наказывать за то, что он использует свои огромные способности для того, чтобы помочь сделать Америку снова великой?" - заявил в своем посте Дональд Трамп.

Сегодня стало известно, что американский миллиардер Илон Маск заявил, что его соцсеть Х (бывший Twitter) подверглась масштабной кибератаке.

В начале года мы писали, что электромобиль Tesla Cybertruck, загруженный канистрами с топливом и фейерверками, взорвался в Лас-Вегасе у входа в отель, принадлежащий Дональду Трампу.

Уже к концу того же месяца Tesla утратила статус крупнейшего производителя электромобилей в мире. В 2024 году китайская компания BYD выпустила больше электрокаров, чем Tesla.

Добавим, что Илон Маск с самого начала активно поддерживал Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании. В октябре прошлого года сообщалось, что Илон Маск стал крупным политическим спонсором в США, вложив 75 млн долларов в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа.

В конце октября он также начал разыгрывать по 1 млн долларов каждый день до президентских выборов среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США.

А после победы в выборах Трамп заявил, что "великий Илон Маск" вместе с "американским патриотом Вивеком Рамасвами" возглавят Департамент государственной эффективности (DOGE). Позже Рамасвами отказался от должности, сейчас DOGE возглавляет только Маск.

Также стало известно, что Минфин США предоставил Илону Маску доступ к личной информации американцев, данным государственных банковских счетов и другой конфиденциальной информации. 14 генпрокуроров США подали в суд, чтобы ограничить доступ Илона Маска к этой информации.

К слову, ранее сенатор-демократ Рон Уайден из штата Орегон заявлял, что доступ бизнесмена к финансовой системе может привести конфликту интересов, так как в ней есть данные о выплатах "конкурентам компаний, принадлежащих Маску".

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226938-delaet-fantastichnuyu-rabotu-tramp-podderzhal-ilona-maska-i-otreagiroval-na-boykot-tesla-v-ssha/