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У Trump Hotel в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck: есть погибший (видео)

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Момент взрыва Tesla Cybertruck
Момент взрыва Tesla Cybertruck. Кадр из видео: x.com/TaraBull808

Электромобиль Tesla Cybertruck, загруженный канистрами с топливом и фейерверками, взорвался в Лас-Вегасе у входа в отель, принадлежащий Дональду Трампу.

Как сообщает ABC News, власти расследуют взрыв электропикапа Tesla Cybertruck у входа в здания отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе как потенциальный террористический акт.

По данным городской полиции, водитель заехал на парковочную зону отеля и автомобиль взорвался. Человек за рулем погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы.

Что именно стало причиной взрыва, пока не установлено. По словам источника ABC, в машине была пиротехника, которая могла сдетонировать. Еще один собеседник, знакомый с ходом расследования, исключил, что речь может идти о возгорании литиевой батареи автомобиля, как предположили некоторые пользователи в соцсетях.

По данным CNN, в ФБР считают, что это был единичный инцидент, и никакой дальнейшей опасности для общественности нет.

Сообщается, что автомобиль был арендован в Колорадо и прибыл в Лас-Вегас в 7:30 утра в среду и за час до инцидента был замечен рядом с отелем.

Полиция также заявила, что им известно, кто арендовал грузовик, однако власти не готовы разглашать его имя, поскольку они работают над установлением личности человека, находившегося в транспортном средстве.

Данный инцидент, связанный с Cybertruck, прокомментировал в соцсети X и Илон Маск.

"Теперь мы убедились, что взрыв был вызван очень мощным фейерверком и/или бомбой, перевозимой в салоне арендованного Cybertruck, и не связан с самим транспортным средством. На момент взрыва все телеметрические данные автомобиля были исправными", - написал Маск.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207496-u-trump-hotel-v-las-vegase-vzorvalsya-tesla-cybertruck-est-pogibshiy-video/

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