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Илон Маск получил должность в будущей администрации Трампа

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности при Дональда Трампе, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Об этом говорится в опубликованном заявлении Трампа, который в январе займет пост президента США.

Трамп заявил, что "великий Илон Маск" вместе с "американским патриотом Вивеком Рамасвами" возглавят Департамент государственной эффективности (DOGE).

Вивек Рамасвами
Вивек Рамасвами. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

"Вместе эти два замечательных американца проложат путь для моей администрации по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств", — говорится в заявлении Трампа.

При этом телеканал отмечает, что и Маск, и Рамасвами руководят компаниями, у которых уже есть выгодные контракты с государством, а это значит, что при их руководстве госорганом может возникнуть конфликт интересов. При этом сейчас неясно, как именно будет работать департамент, который, по словам Трампа, будет "давать советы и рекомендации извне правительства".

Как уточняет РИА Новости, название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2186537-ilon-mask-poluchil-dolzhnost-v-budushchey-administracii-trampa/

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