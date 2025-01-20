Tesla утратила статус крупнейшего производителя электромобилей в мире. В 2024 году китайская компания BYD выпустила больше электрокаров, чем Tesla, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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BYD, производящая широкий ассортимент электромобилей — от седанов до минивэнов, впервые обошла Tesla по объему выпускаемой продукции. Этот успех стал результатом сочетания множества факторов: щедрых субсидий от китайского правительства, доминирования страны в производстве аккумуляторов и добыче ключевых материалов, а также активного развития сети зарядных станций.

BYD предлагает автомобили по цене от 10 тысяч долларов, что делает их доступными для более широкой аудитории, ускоряя глобальный переход с бензиновых автомобилей на электрические. Хотя большинство продаж BYD приходится на китайский рынок, компания активно работает над расширением своего присутствия за рубежом.

Этот сдвиг в лидерстве подчеркивает растущее влияние китайских автопроизводителей в секторе электромобилей и их роль в ускорении перехода к экологически чистому транспорту.