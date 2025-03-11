Маск заявил о масштабной кибератаке на X после сбоев

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его соцсеть Х (бывший Twitter) подверглась масштабной кибератаке. Об это он написал в своем аккаунте, передает NUR.KZ.

Маск ответил на пост пользователя соцсети, который написал, что сначала в США выступали против DOGE (департамента, возглавляемого Маском), потом были зафиксированы нападения на магазины Tesla (компании Маска), теперь же в работе соцсети Х начались сбои.

"Я не исключаю, что это просто результат атаки на Х", — заявил пользователь.

Маск подтвердил эту информацию.

"Была и все еще продолжается масштабная кибератака против Х. Нас атакуют каждый день, но эта была совершена с большим количеством ресурсов. Вовлечены или большая, скоординированная группа, и/или страна. Отслеживаем", — написал Маск.

Согласно данным сервиса , пользователи начали жаловаться на проблемы с X утром 10 марта.

Больше половины пользователей жалуются на работу приложения X, около трети — на проблемы с десктопной версией, и около 10% — на трудности с подключением к серверу.

Между тем портал Newsweek пишет, что ответственность за атаку на платформу взяла на себя пропалестинская хакерская группа Dark Storm Team, опубликовав соответствующее заявление в Telegram.

"Группа известна тем, что в первую очередь нацеливается на страны и организации, которые поддерживают атаку Израиля на Газу", — говорится в материале.

При этом сам Маск в интервью Fox Business Network допустил, что к атаке могут быть причастны украинские хакеры, пишет РБК.

"Мы не уверены, что именно произошло. Но была проведена масштабная кибератака с IP-адресами, принадлежащими Украине, направленная на то, чтобы попытаться вывести X из строя", — заявил предприниматель.