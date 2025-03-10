"Забрал деньги как конфету у ребенка": Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности

Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту телеканала Fox News обвинил лидера Украины Владимира Зеленского в неблагодарности, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Владимир Зеленский "забрал деньги" у США "как конфету у ребенка".

"То, что он (Зеленский - прим. ред.) сделал, было все равно что отнять конфету у ребенка. Он крутой парень. При Байдене он забрал деньги у этой страны как конфету у ребенка. Это было так просто.

С таким отношением, я просто не думаю, что он благодарен. Мы дали ему 350 млрд долларов... И он говорит о том, что они сражались, и у них есть эта храбрость, потому что кто-то должен использовать оружие", - сказал Трамп.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом. Далее Зеленский выступил с заявлением, а в Белом доме заявили, что прекратят финансирование военной помощи Украине.

Западные СМИ писала, что администрация Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от Зеленского для налаживания подорванных отношений. Также Владимир Зеленский прокомментировал перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Накануне в Белом доме заявили, что подписания соглашения о совместной добыче полезных ископаемых в Украине будет недостаточно для возобновления помощи.