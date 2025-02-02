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Маск заявил о выплатах Минфина США группам террористов и мошенников

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Kent Nishimura/Getty Images

Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности госуправления, заявил, что Минфин США одобрял платежи мошенническим и террористическим группам, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Команда DOGE (департамент эффективности госуправления - прим. ред.) обнаружила, среди прочего, что должностные лица, утверждающие платежи в Минфине, были проинструктированы всегда одобрять платежи, даже известным мошенническим или террористическим группам. Они буквально ни разу не отказали в платеже за всю свою карьеру. Ни разу", — заявил Маск.

О каких группах идет речь, он не уточнил.

Газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что недавно назначенный министр финансов Скотт Бессент предоставил нескольким сотрудникам DOGE доступ к федеральной платежной системе для контроля и ограничения государственных расходов.

"Эта система может предоставить администрации Трампа еще один механизм для попытки в одностороннем порядке ограничить распределение средств, одобренных Конгрессом на конкретные цели", - говорится в материале.

По словам двух чиновников, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться анонимными, союзники Маска, которым был предоставлен доступ к платежной системе, прошли правительственные проверки и получили необходимые допуски к секретной информации.

"Хотя их доступ был одобрен, представители Маска еще не получили операционных возможностей, и никакие правительственные платежи не были заблокированы", - пишут авторы статьи.

При этом ранее сенатор-демократ Рон Уайден из штата Орегон предупредил, что доступ бизнесмена к системе может привести конфликту интересов, так как в ней есть данные о выплатах "конкурентам компаний, принадлежащих Маску".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217270-mask-zayavil-o-vyplatah-minfina-ssha-gruppam-terroristov-i-moshennikov/