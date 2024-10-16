Стало известно, сколько денег вложил Илон Маск в предвыборную кампанию Дональда Трампа

Илон Маск стал крупным политическим спонсором в США, вложив 75 млн долларов в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Основатель Tesla и SpaceX выделил 75 млн долларов суперкомитету политических действий America PAC, который оказывает поддержку предвыборной кампании Трампа. Данная организация финансирует мероприятия Трампа по привлечению избирателей в ключевых колеблющихся штатах.

Для кандидата от Республиканской партии важно привлечь избирателей в этих регионах, чтобы получить большинство в Палате представителей. Комитет также тратит средства на цифровую рекламу, включая кампании, ориентированные на привлечение молодых мужчин, чтобы уравновесить преимущество кандидата от Демократической партии Камалы Харрис среди женщин-избирателей.

Маск является единственным спонсором America PAC. Предприниматель сделал семь отдельных взносов с 3 июля по 5 сентября, согласно отчету, поданному в Федеральную избирательную комиссию. Из 72 млн долларов, потраченных комитетом, 68,5 млн было выделено на поддержку Трампа.