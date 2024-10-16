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Стало известно, сколько денег вложил Илон Маск в предвыборную кампанию Дональда Трампа

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Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Илон Маск стал крупным политическим спонсором в США, вложив 75 млн долларов в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Основатель Tesla и SpaceX выделил 75 млн долларов суперкомитету политических действий America PAC, который оказывает поддержку предвыборной кампании Трампа. Данная организация финансирует мероприятия Трампа по привлечению избирателей в ключевых колеблющихся штатах.

Для кандидата от Республиканской партии важно привлечь избирателей в этих регионах, чтобы получить большинство в Палате представителей. Комитет также тратит средства на цифровую рекламу, включая кампании, ориентированные на привлечение молодых мужчин, чтобы уравновесить преимущество кандидата от Демократической партии Камалы Харрис среди женщин-избирателей.

Маск является единственным спонсором America PAC. Предприниматель сделал семь отдельных взносов с 3 июля по 5 сентября, согласно отчету, поданному в Федеральную избирательную комиссию. Из 72 млн долларов, потраченных комитетом, 68,5 млн было выделено на поддержку Трампа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2174913-stalo-izvestno-skolko-deneg-vlozhil-ilon-mask-v-predvybornuyu-kampaniyu-donalda-trampa/

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