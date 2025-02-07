14 генпрокуроров США намерены через суд огранить доступ Илона Маска к информации

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс опубликовала заявление, согласно которому 14 генпрокуроров готовят иск в суд, чтобы ограничить доступ Илона Маска к конфиденциальной информации, передает NUR.KZ.

Заявление появилось на официальном сайте Генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс 6 февраля.

Министерство финансов США предоставило Илону Маску доступ к личной информации американцев, данным государственных банковских счетов и другой конфиденциальной информации, что незаконно, говорится в заявлении.

"Как самый богатый человек в мире, Илон Маск не привык, чтобы ему говорили "нет", но в нашей стране никто не стоит выше закона. Президент не имеет полномочий разглашать нашу личную информацию кому угодно, и он не может урезать федеральные выплаты, одобренные Конгрессом.

Этот уровень доступа для неавторизованных лиц является незаконным, беспрецедентным и неприемлемым. DOGE (Департамент государственной эффективности, возглавленный Маском - прим. ред.) не имеет полномочий на доступ к этой информации, которую они явно запрашивали, чтобы заблокировать критически важные платежи, на которые полагаются миллионы американцев - платежи, которые поддерживают здравоохранение, уход за детьми и другие важные программы.

В защиту нашей Конституции, нашего права на неприкосновенность частной жизни и необходимого финансирования, на которое рассчитывают отдельные лица и сообщества по всей стране, мы подадим иск, чтобы положить конец этой несправедливости", - сказано в заявлении Летиции Джеймс.

В опубликовании данного заявления к ней присоединились генеральные прокуроры Аризоны, Калифорнии, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Иллинойса, Мэна, Мэриленда, Миннесоты, Невады, Нью-Джерси, Род-Айленда и Вермонта.

The New York Times также пишет, что генпрокуратура Нью-Йорка вместе с коалицией из 18 штатов оспорила указ Трампа, пытающийся положить конец гражданству по праву рождения.

При этом сама Летиция Джеймс является объектом расследования недавно сформированной рабочей группы в Министерстве юстиции, о чем было объявлено в служебной записке на этой неделе генеральным прокурором Пэм Бонди. Трамп был признан ответственным в прошлом году и должен был выплатить штраф в размере более 450 миллионов долларов после того, как Джеймс подала на него в суд за завышение стоимости его портфеля недвижимости.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE ) при Дональде Трампе.

"Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии!" - прокомментировал свое назначение Илон Маск, и анонсировал полную прозрачность работы нового департамента.

В начале февраля Илон Маск, возглавивший департамент эффективности госуправления, заявил, что Минфин США одобрял платежи мошенническим и террористическим группам. О каких группах идет речь, он не уточнил.

СМИ писали, что недавно назначенный министр финансов Скотт Бессент предоставил нескольким сотрудникам DOGE доступ к федеральной платежной системе для контроля и ограничения государственных расходов.

Добавим, в декабре сообщалось, что Илон Маск стал первым человеком в истории, заработавшим 400 млрд долларов: его состояние увеличилось на 66% после победы Дональда Трампа на выборах президента США, поскольку Маск стал его самым видным политическим спонсором и сторонником.