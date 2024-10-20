Илон Маск пообещал разыгрывать по 1 млн долларов до выборов президента США

Илон Маск до 5 ноября будет ежедневно разыгрывать по 1 млн долларов среди подписантов его петиции. Первым победителем оказался житель Пенсильвании Джон Дреер, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По данным издания, один из богатейших людей мира Илон Маск пообещал разыгрывать по 1 млн каждый день до президентских выборов 5 ноября среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США.

Об этом он заявил, выступая на встрече с избирателями в штате Пенсильвания в поддержку республиканца Дональда Трампа. На этом же мероприятии Маск вручил первый чек. Победителем оказался житель штата Джон Дреер.

"Единственное, о чем мы просим, чтобы получить миллион долларов – чтобы вы выступили подписантом петиции", - добавил бизнесмен.

Сообщается, что в петиции, которую Маск просит подписать, говорится: "Первая и вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Подписываясь ниже, я выражаю свою поддержку первой и второй поправкам". Ранее бизнесмен предлагал по 47 долларов каждому, кто ее подпишет.

Напомним, ранее мы писали о выступлении Дональда Трампа в Пенсильвании. Кандидат в президенты США назвал свою оппонентку Камалу Харрис угрозой демократии и худшим вице-президентом в истории.

Ранее Илон Маск заявил, что президентство Камалы Харрис станет губительным для человечества, так как, по его мнению, программа по исследованию Марса будет остановлена после выборов.

А в начале сентября мы писали, что Илон Маск может получить должность в правительстве США в случае победы Трампа на выборах. Трамп сообщил, что в случае его избрания президентом США он создаст новую комиссию для оценки эффективности работы правительства - возглавить эту комиссию может Илон Маск, который уже согласился на эту роль.

В августе Илон Маск провел двухчасовую беседу с Дональдом Трампом, которая транслировалась в социальной сети X, что владеет миллиардер. После бизнесмен выразил желание побеседовать в таком формате и с Камалой Харрис.

Мы также писали, что ранее экс-президент США вернулся в городок Батлер в штате Пенсильвания для продолжения предвыборного митинга, который 13 июля закончился для него попыткой покушения. На мероприятии его публично поддержал миллиардер Илон Маск.

Добавим, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.